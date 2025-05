Programação dos Agentes de Endemias

Posted on

A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro entregou, na noite de quinta-feira (26), mais uma praça à população, desta vez no bairro CPA III. O novo espaço de lazer está localizado entre as ruas 43 e 39, e conta com academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, local para descanso, paisagismo, quadra poliesportiva e iluminação […]