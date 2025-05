Programa Party faz palestra na sede da Fundhas

Henrique Macedo





Fundhas

Adolescentes da unidade Parque Industrial da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) assistiram palestras do Programa Party (sigla em inglês para Prevenção do Risco de Trauma Relacionado ao uso de Álcool na Juventude) na sexta-feira (23).

O objetivo do Party é conscientizar jovens sobre riscos de traumas com acidentes de trânsito, especialmente relacionados ao consumo de bebida alcoólica.

“Essa é uma edição especial do programa no Maio Amarelo para fazer um alerta e sensibilizar. Começamos em 2017 e já são mais de 2.500 jovens impactados pelo Party”, explica Nelsina do Carmo, gerente de Enfermagem do Centro de Reabilitação Lucy Montoro e coordenadora do programa.

As edições do Programa envolvem estudantes de 16 a 23 anos | Foto: Fundhas



O Party é uma iniciativa conjunta do Hospital Municipal, Centro de Reabilitação Lucy Montoro, SAMU, secretarias municipais de Saúde e Mobilidade Urbana, Corpo do Bombeiros e Polícia Rodoviária.

Com 37 edições realizadas, o programa tem como principal objetivo estudantes do ensino médio. Jovens entre 16 e 23 anos de escolas, universidades e instituições já participaram do Party em São José.

Palestras, vídeos e depoimentos mostrados aos estudantes reforçaram a importância da prevenção. Jovens são a maioria das vítimas de acidente de trânsito no Brasil e muitos ficam com sequelas graves.



Ações do programa ocorrem em parceria com Samu, secretarias municipais, PRF, bombeiros e outros | Foto: Fundhas

Para Edson Molinari, da Polícia Rodoviária Federal, a motivação é essencial. “Trabalhamos uma dinâmica com os jovens a fim de criar um efeito motivacional, de mudança de atitude de dentro para fora, de ter medo de se acidentar, levar uma multa, e até perder a vida”, explicou.

Do total de pacientes atendidos por traumas pelo Centro de Reabilitação Lucy Montoro em 2024, cerca de 50% tinham menos de 30 anos.

Os atendidos da Fundhas aprovaram a iniciativa. “Achei muito interessante porque é um alerta para os jovens, para tomar cuidado ao atravessar uma rua, a questão da bebida, quando for pegar carona com alguém”, disse Ane de Oliveira, 15 anos.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas