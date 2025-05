A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Governo (Segov), da Cidadania (Secid) e da Fazenda (Sefaz), atenderá, até esta sexta-feira (30), das 8h às 17h, na Casa do Cidadão Zeladoria do Paço Municipal, localizada no Alto da Boa Vista, os aposentados que precisam solicitar o reembolso do benefício do INSS.

Os beneficiários precisam levar Carteira de Trabalho, CPF, RG, comprovante de endereço e um aparelho celular com cadastro no aplicativo Meu INSS, dentro da plataforma GOV.BR.