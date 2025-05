Inscrições para o ENEM 2025 começam nesta segunda-feira, 26 de maio – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Estudantes de Ubatuba já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O cadastro online pode ser feito a partir desta segunda-feira, 26, e seguem abertas até o dia 6 de junho. O processo deve ser realizado exclusivamente pela página do participante, no site oficial do Inep: https://enem.inep.gov.br/participante.

Na EM Presidente Tancredo de Almeida Neves, única escola da Rede Municipal de Ensino com Ensino Médio em Ubatuba, são 150 estudantes no terceiro ano aptos a prestarem o exame.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado para acesso a universidades públicas, bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e financiamentos pelo FIES, além de instituições em Portugal.

Apoio nas escolas de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação orienta que todos fiquem atentos aos prazos e documentos necessários, como CPF, documento de identidade e informações pessoais.

Alunos devem verificar o prazo para isenção da taxa ou atendimento especializado, conforme os critérios estabelecidos no edital. “Essa é uma oportunidade fundamental para nossos estudantes ampliarem seus horizontes e buscarem uma formação de qualidade”, destacou o secretário de Educação, Josué Gulli.

Fique atento ao cronograma