“HumanizAção” acolhe 31 pessoas em situação de rua neste domingo (25) – Agência de Notícias

A previsão meteorológica para o início da semana em Mato Grosso do Sul indica tempo com o predomínio de sol, variação de nebulosidade e condições favoráveis para o aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades isoladas. Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontam que ao longo da semana o tempo volta […]