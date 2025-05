Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Segunda (26/05/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

Áries (21/03 – 20/04)

O dia pede mais paciência com colegas de trabalho e familiares. Evite tomar decisões impulsivas, especialmente no setor financeiro. A noite trará um momento de reflexão e clareza.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Touro (21/04 – 20/05)

Você estará mais focado em questões materiais. Boas oportunidades podem surgir se você mantiver a cabeça fria. Evite teimosia com quem pensa diferente.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 42

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sua comunicação estará afiada hoje. Excelente momento para apresentar ideias, negociar ou iniciar estudos. Em casa, tente equilibrar o tempo entre o lazer e as responsabilidades.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 11

Câncer (21/06 – 21/07)

A sensibilidade estará à flor da pele. Evite se magoar com coisas pequenas. Uma conversa sincera com alguém próximo poderá resolver mal-entendidos antigos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 29

Leão (22/07 – 22/08)

Hora de brilhar no ambiente profissional. Seu carisma pode abrir portas. No entanto, cuidado com o ego elevado. Mostre-se acessível e receptivo.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

Virgem (23/08 – 22/09)

Organize suas prioridades e foque no essencial. Um pequeno ajuste na rotina pode gerar grandes resultados. Evite críticas excessivas e busque diálogo construtivo.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 36

Libra (23/09 – 22/10)

A vida social estará em destaque. Convites inesperados podem trazer boas surpresas. No amor, use o charme com leveza e sinceridade.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 24

Escorpião (23/10 – 21/11)

Um dia propício para lidar com questões familiares e emocionais. Use sua intuição para tomar decisões. Evite confrontos diretos.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Sagitário (22/11 – 21/12)

Viagens curtas e novos aprendizados estão favorecidos. Mente aberta e otimismo serão seus maiores aliados. Aproveite para iniciar algo que vinha adiando.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 14

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Atenção à vida financeira: revise gastos e evite compras por impulso. No campo afetivo, demonstre mais suas emoções.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Aquário (21/01 – 19/02)

Sua originalidade será admirada. Use sua criatividade para resolver problemas e trazer novas ideias ao grupo. Cuidado com distrações.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 33

Peixes (20/02 – 20/03)

O momento é ideal para cuidar da saúde física e mental. Atividades artísticas ou espirituais trarão equilíbrio. Evite ambientes negativos.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 3