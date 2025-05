CSI é a atração do City Tour deste sábado

José Roberto Amaral





O programa City Tour da Prefeitura de São José dos Campos programou para o próximo sábado (31) visita guiada ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), localizado no PIT (Parque de Inovação Tecnológica).

Os passeios do programa são gratuitos. Durante as visitas, os participantes recebem informações de guias especializados sobre o funcionamento das atrações.

Os deslocamentos serão feitos por meio de um ônibus especial destinado ao programa City Tour, adaptado para portadores de necessidades especiais.

A concentração para a saída está marcada para 8h30 na portaria de entrada do Parque da Cidade Roberto Burle Marx com saída às 9h. O encerramento está previsto para 13h, com retorno ao local.

As inscrições podem ser feitas pela Central 156 (telefone, site e app) ou pelo e-mail [email protected] até 12h de sexta-feira (30).

Segurança e Inteligência

O CSI iniciou suas operações em 6 de abril de 2021 e rapidamente se tornou referência nacional em videomonitoramento para aplicação em áreas como Segurança, Mobilidade, Defesa Civil e Ação Social.

Pela central de monitoramento são feitos o controle e a operação de 1.186 câmeras inteligentes instaladas na cidade. Os equipamentos possuem funções como reconhecimento facial e atualmente fazem a leitura de 3 milhões de placas de veículos por dia.

Pelo sistema também é possível monitorar, por exemplo, o transporte coletivo, os semáforos inteligentes, o fluxo do trânsito e o sistema que controla e informa em painéis as vagas do estacionamento rotativo na cidade.

O Centro de Segurança e Inteligência também vem tendo papel fundamental na redução da criminalidade, agilizando o combate aos crimes e até localizando foragidos da Justiça.



