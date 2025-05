Corrida Solidária mobiliza Ubatuba em ação esportiva – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A qualificação profissional é um dos principais pilares da gestão do governador Eduardo Riedel, que colocou o tema como prioridade em seu plano de governo, antes de ser eleito. Com as parcerias firmadas no dia 2 de outubro, o Governo do Estado, por meio do “MS Qualifica’ pretende qualificar 13.409 trabalhadores, por meio da oferta […]