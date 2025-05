ASSISTIR AO VIVO Jamaica x Trinidad and Tobago Amistoso Internacional, HOJE (28), PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES . Assim, a partida entre Jamaica x Trinidad and Tobago Amistosos que acontece HOJE (28), é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Jamaica x Trinidad and Tobago: Preview, Notícias das Equipes e Prognóstico para a Unity Cup 2025

A partida entre Jamaica e Trinidad and Tobago promete ser um confronto equilibrado e decisivo pela semifinal da Unity Cup, que será disputada nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, às 19h (horário do Reino Unido), no Brentford Community Stadium, em Londres. Este duelo reúne duas seleções tradicionais do Caribe, ambas buscando a vaga na final da competição.

Contexto das Equipes e Histórico Recente

Jamaica, comandada pelo técnico Steve McClaren desde agosto de 2024, apresenta um desempenho sólido sob sua liderança. A equipe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas em 10 jogos sob McClaren. Em 2025, a Jamaica disputou quatro partidas, incluindo duas amistosas contra Trinidad and Tobago, vencendo o primeiro duelo por 1 a 0 e empatando o segundo em 1 a 1. Além disso, a Jamaica tem feito boa campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, liderando o Grupo E com vitórias sobre República Dominicana e Dominica, totalizando seis pontos.

Do outro lado, Trinidad and Tobago está sob o comando do ex-atacante do Manchester United Dwight Yorke desde novembro de 2024. O técnico tem um aproveitamento moderado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco partidas. Os Soca Warriors chegam confiantes, embalados por duas vitórias seguidas contra Cuba nas eliminatórias para a Gold Cup. No ano, enfrentaram Jamaica duas vezes, com um empate e uma derrota. Na disputa pela vaga na Copa de 2026, Trinidad soma quatro pontos, com um empate diante de Granada e uma goleada de 7 a 1 contra Bahamas.

Escalações Prováveis

Para este confronto, a Jamaica deve apresentar uma mistura de jogadores locais e internacionais. Nomes como Kasey Palmer (Hull City), Mason Holgate (Everton) e Isaac Hayden (Portsmouth) devem ser titulares. Ausências importantes são Bobby De Cordova-Reid (Fulham), Leon Bailey (Aston Villa) e Michail Antonio (West Ham United).

Já Trinidad and Tobago terá no ataque Kevin Molino, artilheiro da seleção com 24 gols em 63 jogos, e Levi Garcia, com oito gols pela equipe nacional. A defesa conta com o experiente Joevin Jones, reforçando o setor defensivo.

Análise e Prognóstico

A expectativa é de um duelo muito equilibrado, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo. A Jamaica, com um elenco mais experiente e sob o comando de McClaren, tem o favoritismo para vencer e avançar à final da Unity Cup. Trinidad and Tobago, contudo, é uma equipe perigosa, capaz de surpreender e dificultar o jogo para os jamaicanos.

A partida também serve como preparação importante para ambas as seleções que seguem focadas nas eliminatórias da Copa do Mundo, o que adiciona ainda mais competitividade ao confronto.

Conclusão

O duelo entre Jamaica e Trinidad and Tobago é um dos mais aguardados da Unity Cup 2025, com uma vaga na final em jogo. A expectativa é de um jogo disputado, com chances para ambos os lados, mas com ligeiro favoritismo para a seleção jamaicana, que deve garantir a vitória por 2 a 1, segundo as análises especializadas.

