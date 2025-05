ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Racing de Montevideo , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: América de Cali x Racing de Montevideo acontece HOJE (27) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

América de Cali x Racing de Montevideo: Tudo sobre o confronto decisivo na CONMEBOL Sul-Americana 2025

ASSISTIR AO VIVO Huracán x Corinthians , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Lanús x Puerto Cabello , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), o América de Cali recebe o Racing de Montevideo no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, pela sexta e última rodada do Grupo C da CONMEBOL Sul-Americana. A partida é crucial para as pretensões das equipes no torneio e será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+.

Situação na tabela do Grupo C

O América de Cali chega para o duelo ocupando a terceira posição do grupo, enquanto o Racing de Montevideo amarga a lanterna, sem nenhum ponto conquistado. A equipe colombiana ainda tem chances de avançar na competição, dependendo do resultado deste jogo e de outros confrontos da rodada.

Até o momento, o América de Cali soma sete pontos, com uma campanha de uma vitória e quatro empates. Já o Racing de Montevideo perdeu todos os cinco jogos disputados até aqui, sendo o único time do grupo sem pontuar.

Último confronto e retrospecto

As equipes já se enfrentaram uma vez nesta edição da Sul-Americana, com vitória do América de Cali por 1 a 0 fora de casa. Esse resultado fortaleceu a equipe colombiana no confronto direto. O técnico Jorge Da Silva levou a melhor sobre Cristian Chambian naquele encontro, e buscará repetir a dose diante da torcida em Cali.

ASSISTIR AO VIVO Vasco x Melgar , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Quem é Samir Xaud, novo presidente da CBF

Estatísticas e jogadores em destaque

Com base nos dados do Sofascore, o atacante Luis Ramos, do América de Cali, teve uma atuação superior no jogo anterior em comparação ao uruguaio Martín Ferreira, com destaque em atributos como ataque (ATT), técnica (TEC) e criação (CRE). Luis Ramos soma nota 63 em ataque, enquanto Ferreira tem 43.

Os dois técnicos ainda não anunciaram as escalações oficiais, mas a expectativa é de força máxima por parte do América, que joga em casa e ainda sonha com a classificação. O Racing, já eliminado, deve utilizar uma equipe alternativa.

Probabilidades e apostas

Segundo a bet365, o América de Cali é o grande favorito para a vitória com odd de 1.29 (probabilidade implícita de 78%). Já o empate paga 5.25 e uma vitória do Racing de Montevideo está cotada a 12.00, mostrando o grande favoritismo do time colombiano.

Onde assistir e como acompanhar

O jogo será transmitido ao vivo exclusivamente pelo Paramount+, com início às 21h30 (horário de Brasília). Os torcedores também podem acompanhar o placar em tempo real, estatísticas, escalações e melhores momentos através do portal Sofascore, que oferece cobertura de mais de 500 torneios esportivos ao redor do mundo.

Tags: América de Cali x Racing de Montevideo, Sul-Americana 2025, Grupo C, Futebol Sul-Americano, Paramount+, apostas esportivas, Sofascore, CONMEBOL, horário de Brasília.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.