Agência Minas Gerais | Vila Galé Brumadinho: novo hotel da rede em Minas Gerais será construído próximo ao Inhotim

Após inaugurar com grande destaque o Vila Galé Collection Ouro Preto nesse sábado (24/5), o grupo português Vila Galé confirmou sua expansão em Minas Gerais com o anúncio da construção de um novo empreendimento hoteleiro no município de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A novidade foi anunciada durante a cerimônia oficial de inauguração do resort em Ouro Preto, que contou com a presença do governador Romeu Zema, secretários de Estado e lideranças do setor turístico.

Cristiano Machado / Imprensa MG



O novo hotel será instalado na Serra da Conquistinha, em área próxima ao Instituto Inhotim e à BR-381, em um terreno que será cedido pela Prefeitura de Brumadinho por meio de termo de cooperação com o grupo Vila Galé.

A expectativa é que a obra comece em 2026, com conclusão prevista para 2027, gerando 300 empregos diretos e indiretos. Além disso, o município investirá cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, com a duplicação da estrada que liga Brumadinho a São José de Bicas, facilitando o acesso ao novo empreendimento e à região onde está sendo construído um novo aeroporto em Betim.

O chefe do Executivo estadual destacou a atração de investimentos como um dos principais como um dos principais compromissos dessa gestão, e reforçou o apoio do Governo de Minas à nova iniciativa.

“O turismo tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do estado. Tivemos a confirmação do Vila Galé II, na cidade de Brumadinho e, com certeza, vários outros no estado nos próximos anos. O Vila Galé tem um potencial enorme. Realmente um presente excepcional que vai fazer com que o turismo de Minas avance ainda mais. A minha gestão tem a marca registrada da atração de investimentos e geração de emprego e renda para o mineiro”, disse Romeu Zema.

“Minas tem mostrado sua força como destino turístico internacional, e empreendimentos como o Vila Galé em Ouro Preto e agora em Brumadinho consolidam essa nova fase que une patrimônio, inovação e geração de oportunidades. Estamos assistindo à formação de uma nova economia mineira, baseada na cultura, na identidade e na hospitalidade do nosso povo”, afirmou o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Com localização estratégica e sinergia direta com o turismo de natureza, arte e cultura promovido pelo Instituto Inhotim, o futuro Vila Galé Brumadinho reforça o modelo de turismo sustentável adotado pelo Governo de Minas, por meio da Secult-MG, Invest Minas e Sede-MG, em parceria com o setor privado e os municípios. Trata-se de mais um passo decisivo no processo de descentralização de investimentos e valorização dos territórios, missão assumida pela atual gestão.

“A chegada de mais um empreendimento da rede Vila Galé, agora em Brumadinho, é a prova concreta do nosso compromisso em diversificar e fortalecer a economia mineira. Abrindo diálogo com grandes empreendedores do mundo temos trabalhado para que também o turismo, assim como outros setores estratégicos, se torne um polo de atração de investimentos que além de gerar novos empregos também oferte oportunidades de desenvolvimento e renda às diferentes regiões de Minas”, analisa a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

A instalação do novo resort é mais um símbolo da política pública integrada adotada por Minas, capaz de atrair R$ 5 bilhões em investimentos no setor de turismo, por meio de mais de 60 projetos apoiados pela Invest Minas, sendo 25 deles exclusivamente voltados ao turismo.