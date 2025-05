Agência Minas Gerais | Governo de Minas e grupo hoteleiro português inauguram Vila Galé Collection Ouro Preto

Relacionadas



Minas Gerais deu um passo decisivo na consolidação de sua vocação histórica para o turismo cultural, patrimonial e sustentável com a inauguração do Vila Galé Collection Ouro Preto, no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, realizada nesse sábado (24/5), com a presença do governador Romeu Zema.

Essa é a primeira unidade da segunda maior rede hoteleira de Portugal em território mineiro, o 12º resort do grupo no Brasil, e representa um movimento estratégico de Minas rumo ao protagonismo no mercado turístico internacional.

O empreendimento é resultado de uma política pública estruturada, conduzida de forma integrada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas, e pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), que reposicionou Minas Gerais como um destino competitivo, seguro e acolhedor.

Geração de empregos

Com investimento de R$ 180 milhões, o resort gerou 120 empregos diretos e mais de 600 postos de trabalho indiretos, impactando positivamente a economia local e regional.

Instalado no imóvel histórico, que abrigou o 1º Quartel do Regimento de Cavalaria de Minas Gerais (1779) e, posteriormente, o Colégio Dom Bosco, o Vila Galé Collection Ouro Preto é um exemplo de como o turismo pode ser vetor de desenvolvimento com preservação do patrimônio.

Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), o espaço foi cuidadosamente recuperado pela rede portuguesa, especializada em integrar hospitalidade e memória.

“Equipamentos turísticos como o Vila Galé geram empregos, movimentam a economia e ajudam a recontar nossa história de forma viva. A recuperação de um prédio histórico com esse nível de investimento mostra como é possível conciliar preservação do patrimônio com desenvolvimento. Minas tem vocação para receber bem e iniciativas como esta transformam essa vocação em negócios concretos”, frisou o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

Projeto

O resort conta com 311 quartos, vinhedo, haras e centro de convenções com sete salas, além de uma imensa lista de atrações que incluem dois restaurantes, dois bares, um auditório, uma capela, biblioteca, sala de jogos, spa Satsanga com piscina interior aquecida e sauna, clube infantil com parque aquático, lago, ecoturismo, tirolesa, biblioteca, plantio de azeitonas e uvas, entre outros.

Vila Galé em Brumadinho

Durante a solenidade de inauguração do Vila Galé Ouro Preto, o Governo de Minas e a rede hoteleira anunciaram a expansão do investimento do grupo em Minas Gerais com a construção da sua segunda unidade no estado, na cidade de Brumadinho. O município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) abriga o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo.