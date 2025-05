Agência Minas Gerais | Estudantes do ensino médio de Minas Gerais já podem se inscrever no Enem 2025

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já estão abertas e devem ser feitas até o dia 7/6, exclusivamente pela Página do Participante.

Neste ano, alunos concluintes do ensino médio em escolas públicas terão uma pré-inscrição já feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em Minas Gerais, cerca de 195 mil estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública estadual estão aptos a se inscrever na edição deste ano do Enem. Além disso, 444 mil estudantes do 1º e 2º anos também podem participar como treineiros, como forma de preparação, sem que o resultado seja válido para acesso ao ensino superior.

Preparação da rede pública

Para apoiar a preparação dos estudantes, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), disponibiliza gratuitamente a plataforma Enem MG. A ferramenta reúne conteúdos alinhados à Matriz de Referência do Enem e oferece videoaulas, simulados, correção de redações e planos de estudo personalizados.

Os estudantes também podem simular suas notas e verificar a chance de ingresso em instituições públicas de ensino superior. Segundo a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra, a preparação dos estudantes para o Enem é uma prioridade da rede estadual.























Certificação para o ensino médio

Participantes com 18 anos completos até a data da primeira aplicação da prova, que indicarem, no momento da inscrição, a intenção de obter a certificação do ensino médio, poderão utilizar os resultados do Enem 2025 para este objetivo.

Para isso, é necessário atingir, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação. A lista das instituições certificadoras será divulgada em portaria específica do Inep. O retorno da certificação pelo Enem não exclui o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que continua sendo aplicado e possibilitando a certificação de conclusão do ensino médio.

Ações realizadas

No último dia 21/5, a rede estadual realizou o segundo teste de redação, que segue o formato do Enem, com a participação de mais de 700 mil estudantes. Além disso, em abril foi realizado o primeiro simulado em preparação para o Enem nas escolas públicas e outro será realizado no segundo semestre, ao longo do ano ainda estão previstos outros testes de redação e aulões.

Os estudantes também podem acompanhar as aulas ao vivo da Maratona Enem, que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 14h, pelo canal da Educação no YouTube, no canal 2 da multiprogramação da TV Rede Minas, e na plataforma Enem MG. Os estudantes podem acessar as aulas tanto pelo site quanto pelo aplicativo, garantindo praticidade e acessibilidade a todos.

Realização das provas

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16/11, em todo o país. O exame é composto por quatro áreas do conhecimento (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática) e uma redação.

O resultado do Enem pode garantir vaga em instituições de ensino superior públicas ou privadas, tanto no Brasil quanto no exterior. As formas de acesso incluem o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas; o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de financiamento estudantil.