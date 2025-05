1ª Feira de Empregabilidade e Cidadania é realizada no Campus São José dos Campos do IFSP – IFSP

Evento foi promovido em parceria com o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus São José dos Campos realizou, no dia 21 de maio, a 1ª Feira de Empregabilidade e Cidadania, promovida em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Autonomia e Renda Petrobras.

Gratuito e aberto ao público, o evento, que reuniu cerca de 100 pessoas por atividade, ocorreu das 14h às 22h, com o objetivo de apoiar a inserção profissional de estudantes, egressos e membros da comunidade local.

A Feira teve como foco aproximar a formação profissional do setor produtivo, promovendo oportunidades de carreira, geração de renda e desenvolvimento pessoal. A programação incluiu palestras, oficinas, orientação profissional e a presença de empresas parceiras e instituições públicas de empregabilidade.

Entre os destaques estavam atividades sobre criação de currículos, preparação para entrevistas e o fortalecimento das chamadas soft skills – competências comportamentais cada vez mais exigidas no mercado de trabalho.

A palestrante Luiza Freire apresentou conceitos da Metodologia OPEE (Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo), criada pelo psicólogo Leo Fraiman. A proposta visa inspirar e orientar os participantes na construção de projetos de vida com base no autoconhecimento e na inteligência emocional.

Em outra palestra, “Mais do que um currículo – A importância das habilidades sociais na era da tecnologia”, a consultora de carreira e RH, Maria Luísa Rocha Dias, abordou o papel das competências socioemocionais na empregabilidade, reforçando a necessidade de desenvolver habilidades interpessoais para se destacar profissionalmente.

Para a estudante Ana Clara Santos Braguti, participar da Feira foi uma experiência única. “Cada aprendizado adquirido hoje vai ser fundamental pro nosso futuro. Particularmente, gostei muito da palestra da Maria Luísa, porque ela falou muito sobre como as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tendo mais espaço. Gostei também das dicas sobre currículos e como desenvolver habilidades emocionais. Muitas das coisas que ouvi aqui eu nunca tinha ouvido falar e isso fez eu me sentir muito contente e privilegiada”, ressaltou a estudante do curso de Auxiliar de Serviços Diversos, no IFSP – Campus Cubatão.

Presente na abertura do evento, o pró-reitor de Extensão e Cultura do IFSP, Rafael Alves Scarazzati – que também representou o reitor Silmário Batista dos Santos – reforçou a importância do Programa Autonomia e Renda Petrobras. “Continuem estudando para que consigam conquistar sua autonomia e renda”, fazendo uma alusão ao nome do Programa e incentivando os alunos. Scarazzati também destacou a relevância da extensão como elo entre o ensino, a pesquisa e a sociedade. “É por meio desses princípios que conseguimos atender demandas como a da Petrobras, que busca mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, contribui para a qualificação da população”, completou.

O evento também contou com a participação do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), que atua como ponte entre estudantes, instituições de ensino e empresas, e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São José dos Campos, que apresentou serviços, cadastrou participantes e divulgou vagas abertas no mercado local.

Além disso, empresas prestadoras de serviço da Petrobras marcaram presença, oferecendo aos visitantes informações sobre seus setores de atuação e processos seletivos.

Representando o gerente geral da Refinaria Henrique Lage (Revap), Alexandre Coelho Cavalcanti, o gerente de otimização da refinaria, Mário Fernando Porto, enfatizou que a qualificação é o primeiro passo para a entrada no mercado de trabalho. “A Feira faz a ponte entre os alunos em formação e as empresas parceiras, facilitando a contratação”, explicou. Segundo ele, o evento simboliza o encerramento de um ciclo iniciado com os cursos do Programa. “É uma ação de responsabilidade social que promove o desenvolvimento humano e dá visibilidade aos participantes, consolidando o processo de reinserção profissional”, concluiu.