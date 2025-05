Prefeitura investe na geração de emprego e renda atendendo famílias que moram em residenciais

A geração de emprego e renda através da capacitação e qualificação profissional tem sido um dos objetivos do programa habitacional da Prefeitura de João Pessoa, resultando numa melhor qualidade e perspectiva de vida para as famílias beneficiadas. Essa é uma ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), em parceria com outras instituições, e que já resultou na promoção de diversos cursos profissionalizantes e na inclusão de dezenas de pessoas no mercado de trabalho, quer seja através do emprego formal ou através de ações de empreendedorismo permitindo condições de trabalho por conta própria.

“Eu sempre digo que as nossas obras não se resumem a monumentos de pedra e cal, mas também da assistência às famílias através de um trabalho humanizado e, por isso, nós sempre estamos oferecendo um curso para os moradores dos residenciais e eu posso citar como exemplo o de formação de pedreiro que está acontecendo”, afirmou a secretária de Habitação Social da Capital, Socorro Gadelha, acrescentando que através de um trabalho feito pela Equipe Técnica e Social da Semhab foi possível ter um perfil exato e detalhado das necessidades das famílias que são beneficiadas com uma moradia e o que se observou foi a necessidade de emprego e qualificação para buscar uma vaga no mercado de trabalho.

“Na gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra nós já oferecemos vários cursos e atualmente estamos em andamento com as aulas do curso de pedreiro, cuja turma tem 15 alunos que logo em seguida vão iniciar um curso de assentador de revestimento e piso em cerâmica, onde é feita a conciliação entre a teoria e a prática numa parceria com o Senai. No final, eles vão receber um diploma que tem reconhecimento em todo o Brasil e se for do desejo deles poderão trabalhar por conta própria. E o mais importante, nós estamos ajudando essas famílias a ter uma renda melhor e as pessoas vão ter mais oportunidade de buscar uma vaga no mercado de trabalho”, comentou Socorro Gadelha.

Na área da construção civil já foram oferecidos cursos de eletricista, com especialização em instalações de condomínios. Na área de gastronomia, produção de doces, salgados e massas. Na área industrial, confecção de vestuário, peça íntima, lingerie e moda praia. Além de cursos nas áreas de embelezamento e cuidador de idosos. “O que nos deixa felizes é saber que o aproveitamento tem sido excelente, pois nós temos diversos exemplos de pessoas que terminam o curso e já estão empregadas, na indústria da construção civil, da panificação e na área de beleza trabalhando por conta própria, o que para nós que fazemos parte da gestão é muito gratificante”, ressaltou.

Parceiros – A Semhab conta com diversos órgãos e instituições que são parceiros desta ação, como a direção da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, que tem cedido o espaço para as aulas; o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); além do apoio da Caixa Econômica Federal e de outras secretarias municipais.

O secretário executivo de Habitação Social, Beto Pirulito, disse que a prefeitura hoje trabalha com um único objetivo, que é melhorar as condições de vida das famílias pessoenses, com ações no setor habitacional e na estruturação dos bairros, ruas e avenidas, além de atuação em outras áreas da economia do Município. No setor habitacional, ele lembrou que a Semhab tem mais de 10 projetos já aprovados pela Caixa com orçamento garantido, alguns implantando o canteiro de obras e outros já com os trabalhos em andamento, para garantir moradia para as famílias que precisam.

“O mundo tem evoluído rapidamente e às vezes a pessoa trabalha numa área e precisa se atualizar e não tem condições de pagar um curso. Nós oferecemos essa oportunidade e ainda ajudamos no encaminhamento ao mercado de trabalho através do Sine Municipal, tudo isso com o objetivo de oferecer mais emprego e mais renda para as famílias beneficiadas”, comentou.

Beto adiantou que novos cursos serão oferecidos e revelou que já está sendo articulado pela Equipe Técnica e Social mais um curso na área de gastronomia (produção de salgados e brownie), cuja previsão é iniciar no mês de junho. Ele explicou que antes de oferecer um curso, eles fazem uma consulta ao Sine Municipal e outros setores ligados ao mercado de trabalho, para saber quais são as necessidades e as funções mais procuradas. Feita essa consulta, é definido o curso, o parceiro e o número de vagas a ser oferecido, depois a formação das turmas. Tudo é gratuito e no final o aluno recebe um certificado.