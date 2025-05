Prefeitura de João Pessoa promove ‘Pit Stop Animal’ com serviços gratuitos para a população

24/05/2025 |

19:00 |

157

A Praça Cícero Leite, no bairro do Cuiá, recebeu neste sábado (24) o Pit Stop Animal, evento organizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa). A iniciativa ofereceu à população serviços como feira de adoção de cães e gatos resgatados, campanha de vacinação e vermifugação para os pets, avaliações clínicas com veterinários e distribuição de materiais educativos sobre saúde animal.

Segundo Guga Pet, secretário de Cuidado e Proteção Animal do Município, o objetivo da ação foi promover a adoção responsável, facilitar o acesso à saúde animal e conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção e do respeito aos animais. “Eventos como esse reforçam o compromisso da gestão municipal com o bem-estar dos pets e a construção de uma cidade mais acolhedora para eles”, destacou.

O evento atraiu dezenas de famílias, que levaram seus pets para atendimento e aproveitaram as atividades disponíveis. Entre os participantes estava Fernanda Maria, que adotou um cachorro resgatado em operações da Secupa. “Estou muito feliz em ter encontrado um novo membro para a família, que agora terá um lar cheio de amor e cuidado”, comemorou.