Prefeitura de João Pessoa orienta quem deve atualizar o esquema vacinal para prevenção da Covid-19

A vacina que protege contra a Covid-19 é importante, precisa estar atualizada e está disponível na Rede Municipal de Saúde. Devem tomar o imunizante as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários elegíveis a vacinação, que são: gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos e idosos. A prevenção também faz parte da programação de rotina de crianças menores de cinco anos.

O requisito para receber o imunizante é ter tomado a dose anterior da vacina contra a Covid-19 há, pelo menos, um ano e estar dentro da recomendação para vacinação. “Quem integra o grupo prioritário para vacinação deve ficar atento a data da última dose no cartão e anualmente ou a cada seis meses, dependo do grupo, para fazer a atualização dessa dose e garantir a proteção contra a doença. A estratégia é para reforçar as doses dos grupos com maior risco para agravamento pela doença”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A vacina é anual para a maioria dos grupos prioritários. Para idosos, gestantes, puérperas e pessoas imunocomprometidas, a indicação é de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Para as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, o esquema de vacinação da XBB é composto por duas doses, com intervalo de quatro semanas da primeira para a segunda.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a Covid-19, gripe e suas complicações. É segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos pelas doenças. A constante mudança dos vírus requer um monitoramento global e frequente atualização, o que já acontece anualmente com a vacina contra a Influenza.

Quem pode se vacinar – Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (maiores 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Influenza – Para conter os casos graves e internações pela doença, a campanha de vacinação contra a Influenza foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade. Sobretudo, o alerta segue para as pessoas que integram o grupo prioritário, que são mais vulneráveis para as complicações e agravamentos pela doença.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

–Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábados)

Vacinação domiciliar

Para ter acesso, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).