Maracanã x Sampaio Corrêa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Maracanã x Sampaio Corrêa testa nova formação para enfrentar o Maracanã na Série D

O Sampaio Corrêa segue sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro e se prepara para um confronto decisivo diante do Maracanã, neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú-CE. A partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos da competição, e a equipe maranhense, comandada por Zé Augusto, busca uma vitória fora de casa para subir na tabela do Grupo 2.

Testes e mudanças no time titular

Na última atividade antes da viagem, realizada nesta sexta-feira (23), no CT José Carlos Macieira, o treinador do Sampaio promoveu ajustes táticos e realizou testes na equipe titular. O objetivo foi encontrar o melhor equilíbrio entre defesa e ataque, aproveitando a evolução física e técnica do grupo nas últimas semanas.

ASSISTIR Ituano x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Anápolis x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Entre as possíveis novidades, destacam-se as entradas do lateral-esquerdo Wadson e do meia Cássio, que vêm agradando nos treinos e devem começar jogando. No ataque, o paraguaio Matías Verdún pode aparecer entre os titulares caso o experiente Pimentinha seja poupado por questões físicas.

Provável escalação da Bolívia Querida

Com algumas indefinições, o time titular do Sampaio Corrêa deve ser escalado com:

Renan Rinaldi; Ball, Yan Cristian, Wesley e Wadson; Cavi, Jair e Cássio (ou Nadson); Pimentinha (ou Matías Verdún), Adriano e Jean.

O técnico Zé Augusto elogiou o comprometimento dos atletas e pediu foco total para o desafio fora de casa:

“O grupo tem trabalhado com seriedade. Estamos ajustando o que precisa ser melhorado. Sabemos da responsabilidade de enfrentar um adversário direto na tabela. Vamos buscar os três pontos para ganhar confiança e avançar na competição.”

ASSISTIR Ypiranga x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Botafogo-PB x Retrô Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Confronto direto na tabela

Sampaio Corrêa e Maracanã somam cinco pontos no Grupo 2, mas a equipe cearense leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa a sexta colocação, uma posição à frente da Bolívia Querida. Isso torna o duelo ainda mais importante, já que uma vitória pode colocar o time maranhense dentro da zona de classificação para a próxima fase.

A cobertura completa da partida será realizada pelo Imirante Esporte e pela rádio Mirante News FM, que acompanharão cada lance do jogo decisivo.

Expectativa da torcida e próximos desafios

A torcida do Sampaio Corrêa espera uma resposta positiva da equipe após resultados oscilantes nas primeiras rodadas. A aposta na juventude e nos ajustes táticos pode ser a chave para um novo momento na Série D. Após o confronto com o Maracanã, a Bolívia Querida terá mais dois compromissos importantes na busca pela classificação.

Tags: Sampaio Corrêa, Série D, Campeonato Brasileiro, Maracanã x Sampaio Corrêa, escalação do Sampaio, futebol maranhense, Zé Augusto, Bolívia Querida, Grupo 2 Série D.

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.