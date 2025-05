Goianésia x Capital; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Goianésia x Capital CF: Prévia do Confronto pela Série D 2025 – Rodada 6 do Grupo 5

No próximo domingo, 25 de maio de 2025, às 17h30 (horário de Brasília), Goianésia e Capital CF entram em campo pela 6ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. O duelo será decisivo para as pretensões das equipes no Grupo 5, que segue acirrado na luta por vagas à próxima fase da competição.

Situação das Equipes na Tabela

O Goianésia ocupa atualmente a 7ª posição no grupo, com 4 pontos somados em cinco partidas. A equipe goiana venceu apenas uma vez, empatou outra e perdeu três jogos, marcando 3 gols e sofrendo 7. Já o Capital CF aparece em melhor situação, em 4º lugar, com 7 pontos, provenientes de duas vitórias, um empate e duas derrotas, com 4 gols marcados e 3 sofridos.

Desempenho Recente

O Goianésia vive um momento de instabilidade, vindo de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. A equipe venceu pela última vez há 15 dias e tenta reencontrar o caminho dos três pontos diante de sua torcida.

O Capital CF, por outro lado, apresenta uma sequência mais sólida: são três jogos de invencibilidade, incluindo duas vitórias consecutivas. A equipe do Distrito Federal venceu o Botafogo-DF na última rodada e chega embalada para o confronto fora de casa.

Estatísticas da Temporada

O Capital CF tem melhor desempenho geral em 2025. Em 23 jogos disputados, o time venceu 11, empatou 8 e perdeu apenas 4, com uma média de 1,3 gols marcados por jogo e apenas 0,74 gols sofridos. O Goianésia, em 16 jogos, soma apenas 3 vitórias, com uma média inferior a 1 gol por partida (0,88) e média de 1,31 gols sofridos por jogo.

Destaques Individuais

No Goianésia, os jogadores Caio Dias e Sandrinho têm se destacado, com presença constante entre os titulares e participação ofensiva. Pelo lado do Capital CF, nomes como Rikelmi, Matheus Anjos e Wallace Pernambucano são fundamentais, contribuindo com gols e equilíbrio no meio-campo.

Confronto Direto

Curiosamente, este será o primeiro confronto oficial entre Goianésia e Capital CF na história da Série D. Isso aumenta ainda mais o clima de expectativa para a partida, que pode marcar o início de uma nova rivalidade regional.

Palpite e Expectativas

Com uma defesa mais sólida e melhor forma recente, o Capital CF chega como favorito, mesmo jogando fora de casa. No entanto, o Goianésia deve se apoiar no fator local e buscar uma atuação segura para somar pontos importantes na briga contra o rebaixamento.

A partida promete ser equilibrada e intensa, com ambas as equipes precisando do resultado para objetivos distintos: o Goianésia busca escapar das últimas posições, enquanto o Capital CF quer se consolidar no G4.

