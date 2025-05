Domingo Maior exibe Hoje, Domingo (25/05) na Globo; Bacurau; Sinopse e que horas começa

COnfira a programação da Globo hoje, 25/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Corujão II

Top Dog

Título Original: The Queen’s Corgi

País de Origem: Belga

Ano de Produção: 2019

Diretor: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Elenco: Jack Whitehall, Julie Walters, Matt Lucas, Ray Winstone, Sheridan Smith

Classe: Animação, Comédia

Rex, o cão mais amado da monarca britânica, perde o rastro de sua dona e se depara com um clã com cães de todos os tipos se confrontando e lutando entre

si.

Temperatura Máxima

Liga da Justiça

Título Original: Justice League

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Jack Snyder

Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller

Classe: Ação

Batman e Mulher-Maravilha recrutam um time de meta-humanos, formado por eles, Aquaman, Cyborg e Flash, para lutar contra um inimigo recém-despertado.

Domingo Maior

Bacurau

Título Original: Bacurau

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2019

Diretor: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Elenco: Bárbara Colen, Karine Teles, Silvero Pereira, Sônia Braga, Thomas Aquino ,Udo Kier

Classe: Ficção

Moradores de um pequeno povoado do sertão brasileiro descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região.

Cinemaço

Predadores Assassinos

Título Original: Crawl

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: Alexandre Aja

Elenco: Barry Pepper, Kaya Scodelario, Morfydd Clark

Classe: Ação, Horror/Terror

Uma mulher e seu pai ficam presos em casa durante um furacão e descobrem uma ameaça ainda maior: um ataque implacável de um bando de jacarés gigantes.

Filmes da Globo no Domingo, 25 de maio de 2025: Confira os destaques do Corujão II ao Cinemaço

Neste domingo, 25 de maio de 2025, a TV Globo preparou uma programação de tirar o fôlego para os amantes da sétima arte. Com quatro grandes atrações, a emissora oferece opções para toda a família, do público infantil aos fãs de ação e suspense. Confira os detalhes dos filmes exibidos no Corujão II, Temperatura Máxima, Domingo Maior e Cinemaço, e aproveite para se programar!

Cinemaço exibe Hoje, Domingo (25/05) na Globo; Predadores Assassinos; Sinopse e que horas começa

Temperatura Máxima exibe Hoje, Domingo (25/05) na Globo; Liga da Justiça; Sinopse e que horas começa

Corujão II – Top Dog (The Queen’s Corgi)

O dia começa com diversão para toda a família no Corujão II, que exibe o filme Top Dog, animação belga originalmente intitulada The Queen’s Corgi, lançada em 2019. Dirigido por Ben Stassen e Vincent Kesteloot, o longa acompanha as aventuras de Rex, o cãozinho preferido da rainha da Inglaterra.

Após um incidente no Palácio de Buckingham, Rex se perde e acaba se deparando com um grupo de cães que vivem em um ambiente competitivo e caótico. Agora, ele precisa enfrentar diversos desafios para reencontrar sua dona e redescobrir sua verdadeira identidade.

Com vozes de Jack Whitehall, Julie Walters e Matt Lucas, essa comédia animada é perfeita para as crianças e para quem procura leveza e muitas risadas nas primeiras horas do domingo.

Temperatura Máxima – Liga da Justiça (Justice League)

No período da tarde, os fãs de super-heróis poderão curtir muita ação na Temperatura Máxima com o blockbuster Liga da Justiça, lançado em 2017. Dirigido por Zack Snyder, o filme reúne alguns dos personagens mais icônicos da DC Comics: Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman e Cyborg.

Com a ameaça de um inimigo milenar prestes a destruir o planeta, Bruce Wayne e Diana Prince precisam unir forças para recrutar uma equipe capaz de enfrentar esse poderoso adversário. A produção entrega cenas épicas, efeitos especiais de tirar o fôlego e um elenco estelar, garantindo entretenimento de alto nível para os fãs do universo dos quadrinhos.

Domingo Maior – Bacurau

Na faixa Domingo Maior, o destaque vai para o premiado filme brasileiro Bacurau, uma ficção científica lançada em 2019 e dirigida por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Com um elenco de peso, que inclui Bárbara Colen, Sônia Braga, Silvero Pereira e Udo Kier, o filme se passa em um vilarejo do sertão nordestino que, misteriosamente, desaparece dos mapas.

Conforme eventos estranhos começam a acontecer, os moradores percebem que sua sobrevivência depende da união e da resistência contra ameaças externas. Com uma crítica social afiada e estética inovadora, Bacurau conquistou prêmios internacionais e se tornou um dos maiores sucessos do cinema nacional da última década.

Cinemaço – Predadores Assassinos (Crawl)

Fechando a programação com muita tensão e adrenalina, o Cinemaço apresenta o thriller Predadores Assassinos, filme norte-americano dirigido por Alexandre Aja, também lançado em 2019. A história gira em torno de Haley (Kaya Scodelario), uma jovem que tenta resgatar seu pai durante um furacão devastador na Flórida. No entanto, o que parecia ser apenas uma tempestade se transforma em um pesadelo quando jacarés gigantes invadem a casa.

Com uma atmosfera claustrofóbica e ritmo acelerado, Predadores Assassinos combina ação e terror em doses certeiras para prender o espectador do início ao fim.

Conclusão

A programação de filmes da Globo para o domingo, 25 de maio de 2025, promete agradar todos os gostos, com opções que vão desde animações divertidas até histórias de sobrevivência e heroísmo. Seja para curtir com a família ou terminar o dia com muita emoção, vale a pena conferir os horários e se preparar para uma maratona cinematográfica em casa.

