Celeiro Espaço Criativo abre diariamente e recebe média de 500 visitantes por dia no Hotel Globo

O Celeiro Espaço Criativo é uma excelente alternativa de passeio e compras, tanto para os turistas quanto para os pessoenses que querem conhecer ainda mais o artesanato local. Localizado nas dependências do Hotel Globo, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa, o espaço fica aberto de domingo a domingo, das 8h30 às 17h.

Mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), o Celeiro é aberto à visitação todos os dias, inclusive feriados, com entrada gratuita ao público. Segundo Priscilla Soares, coordenadora do espaço, a gestão realiza um rodízio semanal de artesãos para garantir espaço e visibilidade a todos que procuram o espaço para expor e vender suas peças.

“O Celeiro está fomentando o artesanato paraibano. São vários artesãos expondo suas peças, com um artesanato mais refinado, inclusive, todas as semanas entra um, sai outro, a gente faz o rodízio, até porque estamos provisoriamente em um espaço menor, e a gente tem que fazer rodízio para poder atender a todos”, explicou a coordenadora.

O local abriga trabalhos de artesanato, cultura popular, artes visuais e design, com peças confeccionadas em madeira, ferro, cerâmica, papel, tecido, entre outros materiais. Aproximadamente 70 obras de artistas paraibanos estão expostas no local. O espaço tem como objetivo promover a arte e o artesanato, reunindo produções de artistas e artesãos tanto da Capital quanto de outras cidades paraibanas.

O Celeiro Criativo foi transferido provisoriamente para as dependências do Hotel Globo em fevereiro de 2024, enquanto aguarda a reforma do novo espaço que irá ocupar na Estação Cabo Branco, no bairro Altiplano. No entanto, a mudança de local não prejudicou as visitações nem as vendas de peças. De acordo com Walfrido Henrique, diretor do espaço, a visitação média é de 500 pessoas por dia, e as vendas vêm crescendo. “Os artesãos estão gostando muito de estar aqui no Centro. Temos uma média de 500 visitantes por dia. Com o aumento do público, as vendas também cresceram, e os artesãos e os visitantes estão bem satisfeitos”, destacou.

Com a proximidade dos festejos juninos, o Celeiro está dando um colorido especial ao local, com peças que remetem a cultura popular, as tradições nordestinas e as diversas cores e texturas que fazem parte das celebrações dos santos padroeiros do mês que dão nome a festas populares em todo o estado. Segundo a direção, o espaço espera um aumento significativo do público durante o mês de junho, e os artesãos têm expectativas de fazer boas vendas no período.

Serviço – O Celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel Diniz, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), reúne obras de artistas da Capital e de várias cidades da Paraíba, com o objetivo de fortalecer a divulgação e a comercialização da produção artesanal em todo o Estado. Desde fevereiro de 2024, o espaço funciona no Hotel Globo, localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico da capital paraibana, no bairro do Varadouro. A visitação é gratuita e acontece diariamente, das 8h30 às 17h.