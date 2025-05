ASSISTIR Ituano x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ituano x Floresta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (25) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ituano x Floresta-CE – Galo busca recuperação após duas derrotas seguidas na Série C

Neste domingo, 25 de maio de 2025, às 16h30, o Ituano recebe o Floresta-CE no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas consecutivas para Ponte Preta e Figueirense, o Galo tenta reencontrar o caminho das vitórias para se firmar entre os times que brigam pelo acesso.

Ituano: buscando retomar a liderança

O Ituano, que iniciou a Série C como um dos favoritos e chegou a liderar a competição, hoje ocupa a 7ª colocação com 10 pontos, apenas um à frente do primeiro time fora do G-8. O momento de instabilidade causou queda de seis posições na tabela, mas o time comandado por Mazola Júnior busca reorganizar a equipe e se manter no grupo dos primeiros.

ASSISTIR Anápolis x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Ypiranga x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Um reforço importante para o Galo será o retorno do atacante Vinícius Popó, artilheiro da equipe com três gols em cinco jogos. O jogador ficou fora das últimas partidas por conta de uma lesão sofrida no confronto contra a Ponte Preta. Outro que deve reforçar o ataque é Walterson, que treinou normalmente após sair no intervalo do último jogo.

Por outro lado, o Ituano terá desfalques importantes. O goleiro Saulo está fora da temporada devido a uma lesão no tendão patelar do joelho e passou por cirurgia. No meio-campo, Ramon, que sofreu um problema na panturrilha, segue como dúvida. Para sua posição, Gustavo pode ganhar chance entre os titulares.

Floresta-CE: embalado e em busca de mais um resultado positivo

O Floresta-CE vive um momento crescente na Série C. Depois de um início difícil, com derrotas para times fortes como Caxias e Londrina, a equipe chegou à 11ª posição com 8 pontos, graças a uma sequência de quatro jogos sem derrota. A equipe cearense conquistou vitórias contra Retrô e Botafogo-PB e empatou com Anápolis e Guarani.

O técnico Leston Júnior terá o retorno de dois jogadores importantes para a defesa e meio-campo. O zagueiro Ícaro e o meia Thiaguinho cumpriram suspensão por cartões amarelos e voltam a ficar disponíveis. A equipe, no entanto, sente a ausência do meia Gustavo Xuxa, lesionado desde a terceira rodada e que deve retornar somente em junho.

ASSISTIR Botafogo-PB x Retrô Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Goianésia x Capital; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Apesar do desfalque, o Floresta aposta na solidez tática para surpreender o Ituano fora de casa e seguir somando pontos importantes na Série C.

Confronto decisivo no Novelli Júnior

O duelo promete ser equilibrado, com Ituano buscando manter o embalo dentro de casa e Floresta querendo prolongar sua invencibilidade. O arbitragem ficará a cargo de Jose Jaini Oliveira Bispo (AL), auxiliado por Fernanda Felix da Silva e Aldrin Freire Costa Matias.

Prováveis escalações:

Ituano: Jefferson Paulino; Thassio, Luiz Gustavo, Mancini, Dal Pian; Bruno Silva, Thiago Moraes, Gustavo (Neto Berola); Osman, Vinícius Popó e Léo Passos. Técnico: Mazola Jr.

Floresta-CE: Dalton; Matheus Ludke, Vitão, Ícaro, Thomás Kayck, Rafael Furlan; Pablo, Guilherme Nunes, Thiaguinho; Jeam, Ruan. Técnico: Leston Jr.

Onde acompanhar e últimas notícias

Torcedores podem acompanhar o duelo pelo rádio e ficar atentos às principais notícias do campeonato. O Ituano precisa de um resultado positivo para reacender suas chances de acesso, enquanto o Floresta busca a consolidação entre os times da parte de cima.

Para mais informações sobre o Brasileirão Série C, acompanhe as atualizações em portais esportivos, além de conferir tabelas, placares e análises. Aproveite também para baixar os aplicativos oficiais para acompanhar os jogos e notícias ao vivo.

Palavras-chave: Ituano, Floresta-CE, Série C, Campeonato Brasileiro, Futebol, Jogos, Placar, Notícias, Rádio, Ituano x Floresta.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no