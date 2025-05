ASSISTIR Audax Italiano x Huachipato AO VIVO Campeonato Chileno 2025, HOJE (26/05); PALPITES

A partida entre Audax Italiano x Huachipato o é válida pelo Campeonato Chileno, ou ainda Campeonato Nacional AFP PlanVital de 2025. Contudo, a bola rola HOJE (26/05) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Audax como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Audax Italiano x Huachipato: Onde Assistir, Horário e Detalhes do Jogo da Liga Chilena

Pela 12ª rodada da Liga de Primera do Chile, Audax Italiano e Huachipato se enfrentam nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Estadio Municipal de La Florida, em La Florida, Chile.

Situação das Equipes:

Audax Italiano vive um excelente momento na competição, ocupando a 1ª colocação com 22 pontos. A equipe venceu quatro das últimas cinco partidas e busca manter a liderança da liga. Já o Huachipato, na 8ª posição com 17 pontos, tenta se reabilitar após uma sequência irregular de resultados, com três derrotas nos últimos cinco jogos.

Retrospecto Recente:

Nos últimos 10 confrontos diretos entre as duas equipes:

Audax venceu 3 vezes

Huachipato venceu 4 vezes

3 empates

Os treinadores Juan José Ribera (Audax) e Jaime García (Huachipato) também possuem equilíbrio no confronto direto, com uma vitória para cada lado e um empate.

Destaques Individuais:

Audax Italiano: Esteban Matus tem se destacado, com boas estatísticas defensivas e criativas.

Huachipato: Benjamín Gazzolo é o pilar da zaga, com números fortes na marcação e técnica.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Juan Lara, conhecido por uma média alta de cartões (4,85 por jogo), o que pode influenciar o ritmo da partida.

Estádio:

Nome: Estadio Municipal de La Florida

Localização: La Florida, Chile

Probabilidades (Betano Brasil):

Vitória do Audax Italiano: 1.95

Empate: 3.50

Vitória do Huachipato: 3.95

Onde Assistir:

Até o momento, nenhum canal de TV confirmado para o Brasil, mas é possível acompanhar o placar em tempo real em plataformas como o Sofascore.

Curiosidade:

Este jogo promete ser decisivo para a permanência do Audax na liderança e pode marcar uma virada importante para o Huachipato, que ainda sonha com o G4.

