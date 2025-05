América-RN x Ferroviário; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

América-RN x Ferroviário: duelo histórico e decisivo pela Série D 2025

No próximo domingo, dia 25 de maio de 2025, às 17h30 (horário de Brasília), América-RN e Ferroviário se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em um duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida é marcada por um reencontro histórico: os clubes voltam a medir forças após 20 anos, e pela primeira vez na história do confronto, o embate acontecerá na Série D.

Confronto histórico entre América-RN e Ferroviário

O último duelo entre as equipes aconteceu em 2005, pela Série C, e terminou empatado em 3 a 3. No retrospecto geral, o América-RN leva vantagem com 8 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas em 17 partidas disputadas. No entanto, quando o mando de campo é do Ferroviário, o equilíbrio é maior: cada equipe tem duas vitórias e quatro empates.

O Mecão, no entanto, carrega um jejum incômodo. A última vitória do time potiguar como visitante contra o Ferrão foi em 1994, pela seletiva da Série B. Na ocasião, o América venceu por 3 a 2, e desde então, foram apenas empates e derrotas longe de casa contra o clube cearense.

Situação das equipes na Série D

O América-RN vem embalado após vencer o Santa Cruz-RN, resultado que recolocou o time na vice-liderança do Grupo A3. Com 10 pontos conquistados (3 vitórias, 1 empate e 1 derrota), o objetivo agora é garantir a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Sob o comando de Marquinhos Santos, o Alvirrubro aposta na consistência defensiva e no talento ofensivo de Souza Tibiri e Wallace Pernambucano para conquistar um resultado positivo fora de casa.

Do outro lado, o Ferroviário vive um momento de oscilação. Vindo de duas derrotas consecutivas — para Sousa (4×0) e Treze (1×0) —, o time cearense busca reagir diante da torcida para voltar à briga pelo G-4. Com 6 pontos em cinco jogos (2 vitórias e 3 derrotas), o Ferrão ocupa a 5ª colocação do grupo e encara o duelo como decisivo para suas pretensões na Série D.

Expectativas e onde assistir

A expectativa é de um jogo intenso, com clima de decisão e forte rivalidade regional. Mesmo sem transmissão televisiva confirmada até o momento, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real e atualizações através do site 365scores.com, que também indica onde assistir aos jogos do dia.

Considerações finais

O duelo entre América-RN e Ferroviário promete ser um dos mais emocionantes da rodada. Com objetivos distintos — o Mecão buscando o topo da tabela e o Ferrão lutando para se manter vivo na competição —, os dois clubes revivem um clássico nordestino que ganha novo capítulo após duas décadas de espera. Para os apaixonados por futebol, é uma excelente oportunidade de acompanhar um jogo com história, rivalidade e muita emoção.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.