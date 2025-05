Agência Minas Gerais | Patos de Minas sedia o 45º Encontro Regional da Mulher do Campo durante a Fenamilho

Com mais de quatro décadas de tradição, o Encontro Regional da Mulher do Campo irá reunir centenas de produtoras rurais neste domingo (25/5), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O evento, que integra a programação da Fenamilho 2025, destaca o papel essencial das mulheres no desenvolvimento das comunidades rurais da região.

A atividade será realizada no Centro de Convenções do Unipam, a partir das 9 horas, com uma programação que inclui apresentações culturais, troca de experiências e homenagens. O encontro é organizado pela Emater-MG, em parceria com a prefeitura de Patos de Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais.

Criado em 1976, com a participação de apenas 84 mulheres de oito municípios, o evento se consolidou como um espaço de valorização do papel feminino no campo. Na edição de 2025, são esperadas 600 mulheres de 23 municípios da região: Abadia dos Dourados, Arapuá, Carmo do Paranaíba, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Grupiara, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Matutina, Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas e Vazante.

A programação deste ano conta com a entrega do Troféu Mulher do Campo a produtoras que se destacaram em suas comunidades, palestra motivacional com o especialista Giovani Zanetta, apresentações artísticas com o Conservatório Municipal e a Orquestra de Viola, além de missa em ação de graças, sorteios e visita ao Parque de Exposições.

Além do 45º Encontro Regional da Mulher do Campo, a Emater-MG também organiza a Feira da Agricultura Familiar, na Fenamilho. São cerca de 40 expositores vendendo produtos como doces, queijos, cachaças e pamonhas.