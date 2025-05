Prefeitura do Rio revitaliza bairros da Zona Norte com o programa Bairro Maravilha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Pelo programa Bairro Maravilha, foram entregues obras em 46 ruas de bairros da Zona Norte. Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, entregou neste sábado (24/05) uma série de obras do programa Bairro Maravilha, na Zona Norte da cidade. Ilha do Governador, Ramos, Bonsucesso e Olaria foram contemplados com a revitalização de 46 ruas, promovendo melhorias em drenagem, saneamento, pavimentação e acessibilidade. As intervenções, feitas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, marcam mais um passo na valorização do subúrbio carioca, com foco na qualidade de vida da população.

– Eu tenho um compromisso com essa região. A Zona Norte é a síntese da cidade. Quando a gente melhora a ambiência urbana, a infraestrutura e traz benefícios, tudo evolui -, afirmou o prefeito, referindo-se aos bairros que receberam as intervenções do programa.

– Que bom estar entregando esse espaço melhorado, revitalizado. Essa estrutura aqui era muito antiga e precisamos melhorar. Como é bom ver estes espaços recuperados. Vamos continuar investindo em melhorias nesta região -, garantiu Eduardo Paes.

Em Ramos, 17 vias residenciais foram totalmente reurbanizadas, entre elas as ruas João Silva, Felisbelo Freire e Gonzaga Duque. O investimento de R$ 19,4 milhões permitiu a instalação de 934 metros de rede de drenagem pluvial, 520 metros de rede de água potável, 1.200 metros de esgoto sanitário, além da aplicação de 4.300 metros quadrados de asfalto e a construção de 31.600 metros quadrados de calçadas acessíveis. As obras solucionam antigos problemas de alagamento e buracos, garantindo mais conforto, segurança e mobilidade para quem vive na região.

Já em Bonsucesso, 13 ruas foram entregues revitalizadas, entre elas Viúva Garcia, Costa Mendes e Mesquitela. As intervenções representam um investimento de R$40,5 milhões. O projeto contempla a execução de 2,3 mil metros de rede de drenagem pluvial, 2,5 mil metros de água potável, 1,1 mil metros de esgoto sanitário, 7,4 mil metros quadrados de pavimentação e 33 mil metros quadrados de calçadas novas. Outras cinco ruas ainda estão em obras, com previsão de entrega nos próximos meses.

A primeira etapa das obras do Bairro Maravilha em Olaria também foi concluída, com a entrega de 11 logradouros revitalizados, como a Estrada Engenho da Pedra e a Rua Leocádia Rêgo. O investimento de R$ 39,1 milhões viabilizou a instalação de3,7 mil metros de rede de drenagem, 606 metros de rede de água, 2,2 mil metros de esgoto, 61 mil metros quadrados de asfalto e 50,5 mil metros quadrados de calçadas. Obras seguem em andamento em outros 15 endereços do bairro. As ações melhoram o escoamento da água da chuva e a circulação de veículos e pedestres.

Ilha do Governador: obras em ritmo acelerado no Complexo dos Bancários

Mais cedo, na Ilha do Governador, o prefeito entregou cinco ruas já prontas no Complexo dos Bancários: Vieira Almeida, Bom Futuro, Passagem 2, Juan Pablo Duarte, além da avenida Ilha do Fundão. No total, 24 vias serão reurbanizadas, com foco em drenagem, pavimentação e saneamento.

Mais de 83 mil metros quadrados de área pública serão recuperados pela Prefeitura, com um investimento de R$ 31,2 milhões. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas no primeiro semestre de 2026.

– Vamos continuar essa obra aqui na Ilha do Governador. Essa área vai ficar ainda melhor -, afirmou o prefeito Eduardo Paes, após entregar as primeiras etapas do Bairro Maravilha na região do Complexo dos Bancários.

Mais de R$ 1,2 bilhão investidos e 267 mil pessoas beneficiadas

Desde a retomada do programa, em 2021, 61 localidades da cidade já foram contempladas com obras do Bairro Maravilha. Foram 54 projetos finalizados na Zona Oeste, em bairros como Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz, e sete na Zona Norte, incluindo intervenções em Encantado, Rocha Miranda, Barros Filho e Madureira. Atualmente, 24 frentes de obra seguem em execução em toda a cidade, totalizando um investimento superior a R$ 1,2 bilhão.

Ao todo, mais de 285 quilômetros de urbanização já foram realizados pelo programa, com impacto direto na mobilidade urbana, segurança viária, prevenção de enchentes e valorização imobiliária.