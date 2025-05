Novorizontino x Paysandu; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Novorizontino x Paysandu é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (25) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Novorizontino x Paysandu: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações – Série B 2025

Amazonas x Operário; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Remo x Volta Redonda; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Neste domingo, 25 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), Novorizontino e Paysandu se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, que conta com os canais da ESPN.

Situação dos times na Série B

O Novorizontino chega para o jogo embalado. Após vencer o Athletic, o time paulista soma 13 pontos e está numa posição intermediária na tabela da Série B, a apenas duas vitórias do G-4, atualmente liderado pelo CRB com 15 pontos. A equipe busca continuar sua evolução para entrar de vez na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Por outro lado, o Paysandu vive situação complicada. Vice-lanterna da Série B, o time paraense ainda não venceu nas oito partidas disputadas, somando apenas quatro pontos até agora. Apesar dos resultados negativos, o Paysandu apresenta um lado positivo: empatou quatro dos últimos cinco jogos, mostrando resistência em partidas equilibradas.

Onde assistir Novorizontino x Paysandu?

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ Premium, que reúne a programação da ESPN. Os torcedores poderão acompanhar o duelo a partir das 16h, garantindo cobertura completa com comentários e análises em tempo real.

Avaí x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Athletico-PR x Athletic; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Palpites para Novorizontino x Paysandu

Os especialistas apresentam palpites variados para o confronto:

André Donke aposta na vitória do Novorizontino por 2 a 0.

Paulo Cobos acredita em uma virada do Paysandu, com placar de 2 a 1.

Rafael Marques também projeta triunfo do time paulista por 2 a 0.

Prováveis escalações dos times

O Novorizontino terá o desfalque do zagueiro Rafael Donato, suspenso pelo cartão vermelho recebido na última partida contra o Athletic. O técnico Umberto Louzer deve escalar a equipe com:

Goleiro: Jordi

Defesa: Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Patrick Brey

Meio-campo: Luís Oyama, Willian Farias e Matheus Frizzo

Ataque: Bruno José, Nathan Fogaça e Léo Natel

No Paysandu, há dúvidas sobre o aproveitamento dos jogadores que estavam lesionados, como Quintana, Marlon e Ramon Martinez. Mesmo assim, a provável escalação é:

Goleiro: Matheus Nogueira

Defesa: Edilson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK

Meio-campo: Leandro Vilela, André Lima e Matheus Vargas

Ataque: Rossi, Benítez e Nicolas

Arbitragem e organização

O árbitro da partida será Fabio Augusto Santos Sa Junior, de Sergipe, com os assistentes Rodrigo Guimaraes Pereira e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo, também de Sergipe. O VAR ficará sob responsabilidade de Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais.

Conclusão

Novorizontino e Paysandu se enfrentam com objetivos distintos: enquanto o time paulista busca se aproximar do grupo de acesso, o Paysandu luta para se afastar da zona de rebaixamento e conquistar a primeira vitória na Série B. O jogo promete ser disputado e é fundamental para as pretensões de ambas as equipes na competição.

Para não perder nenhum lance, os fãs do futebol devem sintonizar no Disney+ Premium e acompanhar toda a emoção da Série B ao vivo.

Palavras-chave SEO: Novorizontino x Paysandu, onde assistir Série B, Série B 2025, Brasileirão Série B, escalações Novorizontino, escalações Paysandu, transmissão ao vivo, Disney+ Premium, futebol brasileiro.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.