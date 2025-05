Fundo Social inaugura nova sede em São José

Paula Paz





Na manhã deste sábado (24), o Fundo Social de Solidariedade inaugurou sua nova sede em São José dos Campos em evento que contou com a presença de autoridades, convidados e representantes de entidades parceiras.

As apresentações culturais ficaram por conta das entidades ASIN (Associação Síndrome de Down), Luzes da Ribalta e Coro Contraponto.

Os convidados puderam conhecer todas as instalações da nova sede que foi projetada para otimizar o fluxo de trabalho e expandir a capacidade de atendimento, abrigando diversos espaços e projetos essenciais, como a Aceleradora Social, que impulsiona iniciativas comunitárias. Entre as novas estruturas que farão a diferença no dia a dia do Fundo Social, destacam-se:

Banco de Alimentos: Um espaço completo com áreas para recebimento, pesagem e uma sala de triagem detalhada que permite processar, descartar e destinar in natura os alimentos. Conta ainda com uma composteira para o descarte ecológico de orgânicos. A área do banco de alimentos possui também câmara refrigerada, seladoras a vácuo, fogões, refrigeradores e geladeiras para o manuseio adequado dos alimentos.

Galpões de Doações: espaço amplo, limpo e planejado para o recebimento, organização e distribuição de itens diversos. São dois galpões, com 1.200m2 e 1.165m2.

Espaço de Higienização: Equipado com lavadoras e secadoras para garantir a limpeza de roupas, calçados, estofados, sofás, entre outros; área de conserto para peças, que são organizadas em 80 categorias, e que promove o reuso de itens e a sustentabilidade.

Espaços comuns e administrativos, com sala de reuniões, auditório, cozinha, copa, vestiários e banheiros, oferecendo um ambiente digno para colaboradores, voluntários e parceiros.

Carreta Fundo para Loja Solidária: Um diferencial que permite levar a solidariedade e os itens doados a diversas comunidades.

Vidas transformadas

O Fundo Social de São José dos Campos vem, ao longo do tempo, consolidando sua atuação como um verdadeiro alicerce de solidariedade para a cidade. Com o apoio de mais de 60 entidades parceiras, uma ampla rede de assistência tem sido construída, promovendo dignidade e esperança para milhares de pessoas.

O Banco de Alimentos, por exemplo, já arrecadou expressivos 941.541 kg de alimentos não perecíveis e 1.290.608 kg de alimentos perecíveis, contribuindo diretamente para a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade.

Além da alimentação, o Fundo também atua no reaproveitamento e redistribuição de bens essenciais. Já foram doados 68.991 itens variados, incluindo móveis, eletrodomésticos e materiais diversos. Mais de 1,5 tonelada de roupas foram entregues à população, inclusive em ações emergenciais que ultrapassaram os limites do município, beneficiando outras cidades e estados.

As doações são realizadas regularmente às entidades parceiras, que se encarregam de distribuí-las diretamente às pessoas assistidas. Alimentos, vestuário, calçados, utensílios domésticos e outros itens são repassados conforme as necessidades identificadas.

Loja solidária itinerante é uma das novidades – Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Outro destaque são as Lojas Solidárias que agora contam com uma carreta. As lojas acontecem ao longo do ano em diferentes regiões da cidade. Nessas edições itinerantes, os cidadãos podem escolher e levar gratuitamente roupas, sapatos, brinquedos, roupas de cama e muito mais. Uma iniciativa que alia dignidade ao cuidado com quem mais precisa.

Conheça o Fundo Social

Endereço: Avenida Dois, 600, Conjunto Empresarial Eldorado, na região sul (entrada pela portaria 2)

Horário de Funcionamento: das 8h às 16h

Tel: (12) 3911-8060

Site: https://doasaojose.com.br/

E-mail [email protected]

Instagram



