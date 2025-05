Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação visita obras de creches da cidade nesta sábado (24) – Agência de Notícias

Fotos: Serpo

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), recebeu, na manhã deste sábado (24), a visita do diretor de infraestrutura do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal, às obras de creches da cidade. Durante o encontro, o grupo passou por três novos Centros de Educação Infantil (CEI), um deles, ainda em construção.

O secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa, equipe técnica e engenheiros da pasta, acompanharam o diretor de infraestrutura do FNDE, engenheiro Márcio Buzer, nas instalações do CEI-146 “Sandro Luiz Gomes”, no Jardim Monterrey, do CEI-142 “Pedro Aves Guimarães Filho, no Jardim dos Pássaros e das obras de construção do CEI do Jardim Santa Rosa, com entrega prevista para o próximo ano.

“Agradecemos a visita, que veio diretamente de Brasília, e principalmente o apoio de sempre em relação às atividades da Serpo. São obras muito esperadas pela população, que contam com empenho das nossas equipes com objetivo de entregar equipamentos de qualidade”, declarou o secretário da pasta, Darwin de Almeida Rosa.

Durante as visitas, foram conferidos os serviços executados no método de construção estrutural em PVC/Concreto, uma tecnologia que foi aplicada para garantir economia, sustentabilidade e redução no prazo de obra, além de reduzir a necessidade de manutenção das instalações.

“Desejo parabéns às autoridades, pois as obras estão bem avançadas, com várias creches já entregues. Estamos à disposição para dar esse apoio e incentivar as atividades”, concluiu o diretor de infraestrutura, Márcio Buzer.