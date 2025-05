Assistência Social promove conscientização pelo Maio Laranja – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Seguindo a programação do Maio Laranja – mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da equipe do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), realizou na última quarta-feira, dia 22, uma ação de abordagem e panfletagem no calçadão, no centro da cidade.

A equipe do SEAS tem como objetivo realizar a busca ativa nos territórios, identificando situações como trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua e outras formas de vulnerabilidade social, conforme as demandas e orientações do CREAS.

A coordenadora do CREAS, Marina Gregório, destacou a importância da ação. “Nosso objetivo é contribuir com a conscientização da população, levando informações, sensibilizando e mobilizando a sociedade para a prevenção e o enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.”

Próximas atividades do Maio Laranja:

26/05 – 15h às 16h: Atividade no Gaiato

27/05 – 16h às 17h: Atividade no Gaiato

28/05 – 13h30 às 16h30: Panfletagem no Calçadão (equipe SEAS)

Além disso, entre os dias 19 e 30 de maio, o tema será trabalhado em todos os grupos realizados no CREAS e nos CRAS do município.