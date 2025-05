Assistência Social participa de encontro do programa estadual “Super Ação” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 20, a Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela secretária Silvia Issa, pelo adjunto Rogério Scarp e pela presidente do Fundo Social, Tatiana Mansur, esteve presente no Palácio dos Bandeirantes para participar do encontro de apresentação do novo programa estadual Super Ação SP.

O Super Ação SP integra diversas políticas públicas com o objetivo de garantir dignidade, renda e oportunidades para milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social no estado.

O evento contou com a presença de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas, a primeira-dama Cristiane de Freitas e a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalem.

A iniciativa também prevê a criação de uma nova carreira de especialista social, composta por profissionais qualificados para atuar diretamente nos municípios, promovendo mudanças reais na vida de quem mais precisa.

A secretária Silvia Issa destacou a relevância do programa. “O Super Ação SP é uma iniciativa fundamental no combate à pobreza. Ele unifica 29 políticas públicas estaduais para atender a população mais vulnerável. O foco são famílias com renda de até meio salário mínimo per capita, inscritas no CadÚnico.”