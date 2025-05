Agência Minas Gerais | Codemge transfere participação no BiotechTown à Fundepar

A diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) assinou, nesta sexta-feira (23/5), o distrato ao acordo de acionistas do BiotechTown, uma sociedade entre a Fundepar – Fundep Participações (50,5%) e a Codemge (49,5%).

Dessa forma, a Fundepar, gestora de fundos e programas de investimentos ligada à Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep/UFMG), assume integralmente a gestão do empreendimento. O BiotechTown continuará com suas atividades, e a Codemge passará a receber royalties do empreendimento.

O BiotechTown é um hub de inovação voltado ao desenvolvimento de empresas, produtos e negócios nas áreas de biotecnologia e ciências da vida. Foi estruturado em 2018, por iniciativa do Governo de Minas Gerais e da Codemge, com a parceria da Fundep, por meio da Fundepar, além do apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Entendemos que a Codemge cumpriu seu papel com esse fomento à biotecnologia e agora acertamos a transferência da nossa participação à Fundepar, que possui ampla expertise em negócios inovadores e o aval da UFMG. Esta é uma decisão relevante para a companhia, do ponto de vista empresarial, e para o setor de desenvolvimento de pesquisas e tecnologias em saúde no estado”, afirma Luísa Barreto, diretora-presidente da Codemge.

Segundo ela, a gestão integral da Fundepar contribuirá para o crescimento da empresa de biotecnologia, com perspectivas de grande impacto social e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos mineiros.

O BiotechTown foi implementado para oferecer ao mercado uma estrutura privada de produtos e serviços em biotecnologia, reduzindo o risco tecnológico e acelerando o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos nos mercados brasileiro e internacional.

Além disso, previu-se sua atuação como porta de entrada para produtos biotecnológicos estrangeiros no mercado latino-americano. Suas áreas de interesse são saúde humana, diagnóstico in vitro, digital healthy, cosméticos, agricultura, bioenergia, saúde animal, dispositivos médicos, alimentos, meio ambiente e farmácia.

Fundepar

Em atuação desde 2013, a Fundepar é uma gestora de fundos de investimentos e de programas desenvolvida e mantida pela Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais.

Inspirada em modelos de sucesso de importantes universidades ao redor do mundo, é a primeira empresa de investimentos criada por uma Fundação de Apoio no Brasil. Investe em negócios que promovam impacto social positivo, visando o benefício de toda a sociedade.