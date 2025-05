UVZ realiza ação no Rio Escuro e anuncia próxima etapa no Sertão da Quina – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul mudou as regras para os beneficiários do Programa Habitacional Financiado e Subsidiado, da Agehab (Agência de Habitação Popular), com melhoria do subsídio concedido, de acordo com a renda familiar a partir de R$ 1,5 mil até acima de R$ 4,7 mil. A população pode ser beneficiada, […]