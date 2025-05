Sorocaba participa do Dia do Desafio 2025 na próxima quarta-feira (28) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove, na próxima quarta-feira (28), uma programação especial da 31ª edição do Dia do Desafio 2025, em diferentes espaços da cidade. Todas as atividades são abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

A campanha é liderada pela The Association For International Sport for All (Tafisa), com apoio da International Sport and Culture Association (Isca), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a coordenação do Sesc/São Paulo, no continente americano. A iniciativa, que mobiliza mais de 3.500 organizações em 14 países, reforça que a prática de atividades físicas é um direito de todos e pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar.

Para celebrar os 30 anos da iniciativa, o Sesc lançou a Carta de Compromisso “5% mais ativos”, com o intuito de convidar os prefeitos das cidades paulistas participantes a aderirem ao desafio de reduzir a inatividade física em pelo menos 5% nos próximos quatro anos.

A programação da Prefeitura de Sorocaba contará com vivência de judô com atletas, atividades de alongamento, caminhadas, aulão fitness, aulão de ritbox, ginástica artística, tênis de mesa, vôlei de areia, futsal e beach tennis, em diferentes espaços públicos da cidade.

Além disso, será feita atividade de caminhada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e toda programação dos Centros Esportivos também estará disponível para os munícipes interessados.

A Sequav incentiva que os moradores que participarem do Dia do Desafio, seja na programação oferecida pela Prefeitura de Sorocaba, ou em qualquer outro lugar, registrem a sua participação pelo link: https://tinyurl.com/diadodesafio-sorocaba.

Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: [email protected]. Confira, abaixo, a programação completa do Dia do Desafio em Sorocaba:

Dia 28 de maio (quarta-feira)

Caminhada Contrarrelógio

Horário: 7h às 11h

Local: Centro Esportivo Jardim Simus (Rua Dr. Américo Figueiredo, 1186, no Jardim Simus)

Dia do Desafio no Centro Esportivo Brigadeiro Tobias

Horário: 7h às 17h30

Local: Centro Esportivo Brigadeiro Tobias (Av. Bandeirantes, 3.963 – Brigadeiro Tobias)

07h às 08h – Caminhada Contra o Relógio

08h às 09h – Aulão de Ritbox, com Stúdio Tamires França

14h às 15h – Ginástica Artística

14h30 – Tênis de Mesa

15h às 16h – Ginástica Artística

15h30 – Vôlei de Areia

16h às 17h30 – Futsal

16h30 às 17h30 – Beach Tennis

Dia do Desafio no Paço

Atividades de Alongamento, Caminhada e Aulão Fitness

Horário: 8h às 10h

Local: Paço Municipal (Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041 – Alto da Boa Vista)

Caravana Dia do Desafio – Vivência de Judô com os atletas

Horário: 9h às 10h30

Local: Centro Esportivo Maria Eugênia (Rua Dante Trevisan, 199 – Jardim Maria Eugênia)