Sorocaba leva atletas a competições de Boxe em Tatuí – Agência de Notícias

Atletas da equipe Sesi SP/Prefeitura de Sorocaba, mantida pela Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (Lisoboxe), participarão das semifinais do Circuito Escolar de Boxe e da Copa Lisoboxe 2025, neste sábado (24), na Academia Sportzone, em Tatuí (SP), localizada na Rua Onze de Agosto, 1.198, no Centro.

Organizado pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (FEDEESP), o Circuito Escolar de Boxe, que é inédito e de grande importância para o fortalecimento das categorias de base do boxe paulista, envolve 287 atletas, entre 13 e 18 anos, representando 37 equipes de 22 cidades. O objetivo é integrar o esporte ao ambiente educacional, valorizando a prática sistematizada e pedagógica do boxe nas escolas.

Os atletas de Sorocaba que subirão no ringue, a partir das 16h, são: Nicolas Costa Affonso (66kg), Kaique Leonardo Rodrigues (55kg) e Kaylaine do Prado Monteiro (65kg). Todos são oriundos dos projetos sociais mantidos pela Lisoboxe na cidade, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

Já a partir das 19h, terá a Copa Lisoboxe 2025, competição tradicional da Liga Sorocabana voltada para boxeadores em níveis intermediário e avançado.

Sorocaba será representada por dois atletas da equipe Sesi SP/Prefeitura de Sorocaba, destaques dos projetos mantidos pela Lisoboxe. Gustavo Reis (65kg), que enfrentará Maurício Ferreira Júlio Filho (Orion Boxe); e Leandro Araújo (70kg), que terá pela frente Dymitre Soares de França Martins (Macaco Gold Team).

As competições serão transmitidas, ao vivo, pelo canal oficial da Liga no YouTube: @LigaSorocabanadeBoxe. Mais informações podem ser obtidas na rede social da equipe: @lisoboxe.