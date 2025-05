São José vai sediar Jogos Regionais em julho

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos vai receber a 67ª edição dos Jogos Regionais, de 3 a 13 de julho. A última vez que a maior cidade do Vale do Paraíba sediou a competição foi em 1987.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (21), no auditório do Centro da Juventude, após reunião convocada pela Secretaria de Esportes do Estado, na qual estiveram presentes mais de 40 representantes dos municípios da 2ª Região Esportiva, que compreende cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê.

A novidade desta edição é que não haverá alojamento em escolas, ou seja, cada município terá que custear o transporte até São José e também o alojamento em espaços privados se entender que essa é a melhor opção. A estimativa é de que 5.000 atletas circulem pela cidade neste período.

Espaços públicos

São José dos Campos vai receber 21 modalidades (atletismo, badminton, basquete, basquete 3×3, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia), com exceção de xadrez e damas, que serão disputados em Ferraz de Vasconcelos.

A abertura oficial e o encerramento dos jogos também serão em São José e o sistema de disputa foi mantido, com grupos, já que a fórmula de eliminatórias simples, para tentar encurtar a competição, foi rejeitada pela maioria.

As competições serão realizadas em ginásios e espaços públicos mantidos pela Prefeitura, com apoio de entidades parceiras. O desenho de como se dará essa distribuição dos espaços ainda será definida pela equipe técnica da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da Prefeitura.

Agora, os municípios terão até o dia 9 de junho para fazer as inscrições das equipes. O congresso técnico da competição já está marcado para o dia 17 de junho, às 15h, no auditório do Centro da Juventude, quando será divulgada a tabela de jogos.

O coordenador de políticas públicas da Secretaria de Esportes do Estado, Herbert Meyerhof, presente no encontro, agradeceu a disposição de São José dos Campos em sediar os jogos.

“São José demonstrou um verdadeiro espírito olímpico, se propondo a receber os jogos e chegando a um consenso com os demais municípios. Só tenho que agradecer a disposição da cidade, e agora todos nós estamos empenhados em realizar uma grande competição”.

No ano passado, em São Sebastião, São José conquistou o título pela 11ª vez consecutiva. Meses depois, foi campeão pela sexta vez seguida dos Jogos Abertos do Interior.

Esta é a terceira vez que São José recebe os Jogos Regionais. A primeira foi em 1977 e a segunda 10 anos depois.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida