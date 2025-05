RESULTADO DO SORTEIO LOTOMANIA 2774 DE HOJE SEXTA (23/05)

Posted on

Pedrinho Nomeia Felipe Maestro Diretor Técnico do Vasco; Ele Trabalhará ao Lado de Pedro Martins A recente goleada histórica sofrida pelo Vasco para o Flamengo provocou as primeiras mudanças na estrutura do clube. Em resposta ao desempenho do time, Pedrinho, presidente do Vasco, fez sua primeira grande alteração desde que o clube retomou o […]