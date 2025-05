Quais filmes vão passar SÁBADO (24/05) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 24/05 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes de Sábado (24/05/2025) na TV Globo: Aventura, comédia e emoção na sua noite

O sábado, 24 de maio de 2025, promete fortes emoções para os telespectadores da TV Globo. A programação de filmes do dia está recheada de grandes produções internacionais e nacionais, trazendo gêneros que vão da aventura ao drama, passando por comédia romântica e histórias familiares. Com títulos consagrados e elenco estrelado, as sessões Corujão I e II, Sessão de Sábado e Supercine são as atrações perfeitas para quem deseja curtir o final de semana no conforto do lar.

Corujão II – 04h20 (Horário de Brasília)

O Inferno de Dante (Dante’s Peak, 1997)

Gênero: Aventura, Drama

Direção: Roger Donaldson

Elenco: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Charles Hallahan

Começando a programação cinematográfica do dia, o Corujão II exibe o clássico catástrofe “O Inferno de Dante”. No filme, Pierce Brosnan interpreta um geólogo que percebe sinais de que o vulcão da pacata cidade de Dante’s Peak está prestes a entrar em erupção, mesmo sendo considerado inativo. Lutando contra o tempo e a descrença da população, ele encontra apoio apenas na prefeita, vivida por Linda Hamilton. Com cenas de tensão e efeitos visuais impressionantes para a época, o longa é um dos marcos do gênero desastre dos anos 1990.

Sessão de Sábado – 14h10 (Horário de Brasília)

Bater ou Correr (Shanghai Noon, 2000)

Gênero: Comédia, Ação

Direção: Tom Dey

Elenco: Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu

Para animar a tarde, a Sessão de Sábado traz “Bater ou Correr”, com a dupla carismática Jackie Chan e Owen Wilson. Quando uma princesa chinesa é sequestrada e levada ao Velho Oeste dos Estados Unidos, o guerreiro imperial Chon Wang (Chan) embarca em uma aventura internacional para resgatá-la. Ao lado de um fora da lei atrapalhado, vivido por Wilson, ele protagoniza uma divertida mistura de kung fu com faroeste. Uma comédia leve e cheia de ação, ideal para toda a família.

Supercine – 00h15 (Horário de Brasília)

Pense Como Eles (Think Like a Man, 2012)

Gênero: Comédia, Romance

Direção: Tim Story

Elenco: Kevin Hart, Regina Hall, Taraji P. Henson, Meagan Good

À meia-noite, o Supercine aposta em um sucesso da comédia romântica contemporânea com “Pense Como Eles”. A história gira em torno de um grupo de amigas que passa a aplicar no relacionamento os conselhos do livro de um autor famoso. Sem saber o que está acontecendo, os namorados tentam recuperar o controle da situação, criando cenas hilárias e cheias de reviravoltas amorosas. O filme é divertido, provocativo e apresenta um elenco de peso, com destaque para Kevin Hart e Taraji P. Henson.

Corujão I – 02h15 (Horário de Brasília)

De Perto Ela Não É Normal (2020)

Gênero: Comédia, Família

Direção: Cininha de Paula

Elenco: Heloisa Perissé, Marcelo Serrado, Samantha Schmütz

Fechando a noite com um toque brasileiro, o Corujão I apresenta a comédia “De Perto Ela Não É Normal”, estrelada por Heloisa Perissé, que também assina o roteiro. A trama acompanha Suzie, uma mulher de 40 anos que vive uma crise de identidade e parte em uma jornada de autoconhecimento ao reencontrar a tia-avó. O longa oferece risadas, nostalgia e reflexões sobre amadurecimento, liberdade e padrões sociais. Com participações especiais de Angélica, Henri Castelli e outros nomes conhecidos, o filme é uma ótima opção para quem gosta de histórias leves e inspiradoras.

Resumo da programação de filmes – Sábado, 24/05/2025 (TV Globo):

04h20 – Corujão II: O Inferno de Dante

– Corujão II: 14h10 – Sessão de Sábado: Bater ou Correr

– Sessão de Sábado: 00h15 – Supercine: Pense Como Eles

– Supercine: 02h15 – Corujão I: De Perto Ela Não É Normal

Com essa seleção especial, o sábado da TV Globo está imperdível para os amantes do cinema. Prepare a pipoca e escolha o seu gênero favorito!

