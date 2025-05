Meninos de abrigo da Prefeitura vivem noite de sonho em goleada do Flamengo no Maracanã – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Rubro-negros apaixonados, com idades entre 12 e 17 anos, assistiram ao jogo no Maracanã. Foto: Divulgação SMAS

Uma parceria entre o projeto Vivências, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Rio, e o programa Nação no Maraca, do Flamengo, permitiu a realização de um sonho para quatro meninos acolhidos na Unidade de Reinserção Social (URS) Angélica Goulart, em Del Castilho. Rubro-negros apaixonados, com idades entre 12 e 17 anos, eles assistiram no Maracanã, com uma visão bem próxima do gramado, à vitória do time do coração por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A goleada teve um gostinho especial, como se tivesse sido por encomenda: um gol do Flamengo para cada um dos garotos.

– Acho que vou sonhar com esse jogo para sempre -, disse, após o apito final, um dos adolescentes, de 15 anos.

O encantamento começou logo na chegada, quando os quatro, acompanhados por dois educadores sociais da SMAS, caminhavam pelo acesso às arquibancadas do setor Sul. A iluminação do anel superior do estádio, em vermelho e preto, arrancou suspiros e provocou olhares deslumbrados. “É lindo demais” , resumiu outro menino, de 13 anos.

Aos poucos, as cadeiras vazias foram sendo ocupadas, e a atmosfera de pré-jogo foi se transformando, embalado pelos cantos da torcida. Não demorou, e o Flamengo abriu o placar: os quatro meninos da URS de Del Castilho explodiram de alegria, numa comemoração que repetiriam mais duas vezes, com só 21 minutos do primeiro tempo. Com a vitória assegurada, no segundo tempo ainda teve mais um gol rubro-negro, e a visita ao Maracanã não poderia ter sido melhor para os quatro jovens torcedores. Nem os dois golzinhos dos adversários diminuíram o entusiasmo.

– O Flamengo está jogando muita coisa -, analisou o adolescente mais velho do grupo, de 17 anos, no papel de comentarista, logo após o quarto gol, no início da segunda etapa. – Está bonito -, apoiou o mais novo, de 12, fã dos atacantes Pedro – autor de um dos gols da noite – e Arrascaeta.

Ao fim do jogo, outro menino, de 13, resumiu assim, de jeito muito simples, como foi a noite em que acompanhou pela primeira vez seu time num estádio de futebol:

– O Flamengo está no meu coração, hoje mais ainda do que antes.

Até para os educadores sociais experiências assim são marcantes.

– É muito emocionante para nós também, quando a gente vê a alegria dos garotos em estar no Maracanã. Tomara que a gente traga muitas outras turmas”, comentou Edmilson Alexandre da Silva, que já tinha estado com outro grupo da SMAS no estádio. “Faz bem aos meninos, faz bem a todos nós -, definiu a também educadora social Laudicéia Fagundes.

Sobre o Projeto Vivências

O Projeto Vivências, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Rio de Janeiro, oferece oportunidades de acesso à cultura, ao lazer e à diversão para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa leva usuários dos serviços da SMAS – crianças, adolescentes, adultos ou idosos – a diferentes locais da cidade, numa tentativa de promover nesses indivíduos o sentimento de pertencimento. A ideia é apresentar a essas pessoas espaços de entretenimento e aprendizagem que eles dificilmente conheceriam por conta própria. Além de democratizar o acesso, o projeto reforça a autoestima dos acolhidos e busca promover a integração deles com a sociedade.

Sobre o Nação no Maraca

Criada em 2022, a ação “Nação no Maraca”, segundo o site oficial do Flamengo, “faz parte da agenda de inclusão social do clube” e “tem como objetivo democratizar o acesso e despertar o senso de pertencimento para grupos socialmente vulneráveis”. Ainda de acordo com o Flamengo, a ação “reflete o impacto transformador que o esporte pode ter na vida das pessoas, reforçando o papel social dos clubes além das quatro linhas”.