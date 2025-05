Inscrições para Agente Cidadão vão até segunda

Henrique Macedo





Fundhas

As inscrições para o Agente Cidadão, programa da Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza)vão até a próxima segunda-feira (26).

São 150 vagas para jovens entre 16 a 19 anos e uma oportunidade para conseguir o primeiro emprego, esta é a 7ª edição do programa. Os interessados devem se inscrever no formulário online.

A implantação do Agente Cidadão é mais um compromisso cumprido do Plano de Gestão 2025/2028, que tem como uma das diretrizes o auxílio aos jovens na primeira colocação no mercado de trabalho.

O programa

Para participar é preciso ser morador da cidade há no mínimo dois anos, ter entre 16 e 19 anos, ensino fundamental completo e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, além de corresponder aos critérios socioeconômicos de pontuação.

A classificação final e a convocação do processo seletivo serão divulgadas no dia 28 de maio.

O início das atividades está previsto para 18 de agosto de 2025. Os aprovados receberão uma contrapartida financeira no valor de R$400 por mês, vale-transporte e uniforme.

Durante seis meses, eles realizam atividades práticas de apoio às áreas de recursos humanos, finanças, compras, comunicação e campanhas públicas nos órgãos da Administração Municipal quatro dias da semana por quatro horas.

Uma vez por semana, é oferecida qualificação profissional em cursos de ensino a distância do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza).



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas