ICV participa de encontro sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança e reforça compromisso com mães e bebês

22/05/2025 |

19:00 |

200

Dentro da programação da Semana Mundial da Doação de Leite Humano, o Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, participou, na tarde desta quinta-feira (22), do encontro estadual promovido pelo Governo da Paraíba, por meio do Banco de Leite Anita Cabral. O evento reuniu profissionais de diversas instituições para debater a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que reconhece os hospitais de todo o Brasil que adotam práticas de excelência na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

Para a coordenadora do Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns, Malu Tavares, manter o selo é mais do que um reconhecimento técnico, é uma missão diária. “Participar desse encontro fortalece o nosso compromisso com a qualidade no cuidado materno-infantil. O selo IHAC não é apenas um título, ele representa a certeza de que seguimos padrões rigorosos, que garantem segurança, acolhimento e saúde tanto para as mães quanto para os bebês. Trabalhamos diariamente para assegurar que cada gota de leite doado chegue com qualidade e amor a quem mais precisa”, destacou.

O selo Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Ministério da Saúde, certifica os hospitais que seguem rigorosamente os ‘Dez passos para o sucesso do aleitamento materno’, além de outros critérios relacionados ao cuidado neonatal. A Maternidade Cândida Vargas já possui esse selo de qualidade, que precisa ser renovado periodicamente.

Outras ações – A programação da Semana Mundial da Doação de Leite Humano segue até o dia 27 de maio, com diversas ações voltadas à valorização do aleitamento materno, promoção de doações e fortalecimento das redes de apoio às famílias.

Como doar – As mães interessadas em doar leite materno podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 99647-7511. As doadoras precisam estar saudáveis e apresentar excedente de leite. Ao entrar em contato, a equipe fornece todas as orientações e um formulário de cadastro.