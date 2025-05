Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Domingo (26/05/2025)

Por MRNews



Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (25/05/2025)

O sábado chega com uma energia vibrante, ideal para colocar a vida em ordem, cuidar do coração e planejar os próximos passos com mais sabedoria. A Lua em Virgem favorece as decisões práticas e o autocuidado. Confira o que os astros reservam para o seu signo hoje:

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje é um bom dia para organizar sua rotina e buscar equilíbrio entre suas emoções e responsabilidades. Evite agir por impulso, especialmente em decisões financeiras.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 09

Touro (21/04 a 20/05)

A sua persistência será recompensada. Um projeto antigo pode voltar à tona e trazer bons frutos. No amor, abra-se mais para o diálogo.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 18

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Atenção às palavras! O momento pede mais empatia nas conversas, principalmente com pessoas próximas. Excelente dia para estudos e leituras.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 11

Câncer (21/06 a 21/07)

Os astros pedem mais autocuidado. Um descanso merecido fará toda a diferença. Bom momento para organizar as finanças e planejar viagens.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 02

Leão (22/07 a 22/08)

Dia de resolver pendências e olhar com mais carinho para suas relações pessoais. Seu brilho natural atrai boas oportunidades.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 27

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, você estará mais sensível e intuitivo. Confie na sua percepção para resolver assuntos delicados.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 16

Libra (23/09 a 22/10)

A energia do dia favorece recomeços. Aproveite para refletir sobre suas metas e reorganizar os planos. No amor, cuidado com mal-entendidos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 07

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje é dia de transformar o que está estagnado. Uma conversa sincera pode mudar tudo. A sorte está ao seu lado.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 21

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dedique o dia ao aprendizado e à espiritualidade. A sabedoria está em escutar mais e falar menos. Viagens curtas estão favorecidas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 34

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Bom momento para cuidar da sua imagem e mostrar seu potencial. Uma proposta interessante pode surgir por meio de contatos profissionais.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 05

Aquário (21/01 a 19/02)

Use sua criatividade para superar desafios. O dia será produtivo se você conseguir manter o foco. Boa fase para cuidar do corpo.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 13

Peixes (20/02 a 20/03)

Sonhos e pressentimentos estarão intensos hoje. Ouça sua intuição e siga em frente com confiança. Um novo romance pode surgir.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 26

Dica dos Astros: Respire fundo, desacelere e cuide de você. Os pequenos detalhes farão a diferença neste sábado.

