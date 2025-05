GM-Rio promove palestra sobre conscientização e combate à homofobia e a LGBTFobia – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O encontro foi promovido pela Diretoria de Recursos Humanos – Divulgação

Comandantes de unidades operacionais e guardas municipais participaram, nesta quinta-feira (22/5), de uma palestra de conscientização e combate à homofobia e a LGBTFobia. O encontro foi promovido pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH), no auditório da Academia de Ensino, na sede da Guarda Municipal, em São Cristóvão, em alusão a data de 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. A data foi escolhida porque nesse dia, em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID), reconhecendo como parte da diversidade humana.

O tema foi debatido pelo diretor de Defesa da Diversidade da OAB-RJ, Nélio Georgini. Também participaram do encontro integrantes do programa GM sem preconceito, o diretor de Recursos Humanos, inspetor regional Gilson Bento; e o comandante da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), inspetor geral José Ricardo Soares, que deu as boas-vindas ao palestrante e destacou a importância de se debater sobre o tema dentro da instituição.

Antes da palestra, o guarda municipal Jordan Lessa fez uma apresentação do programa GM sem Preconceito, criado em 2016 com o objetivo de promover ações para combater e conscientizar o efetivo sobre violências que ainda são muito presentes na sociedade brasileira, para estimular ações individuais e coletivas contra atitudes preconceituosas e desumanas.

Durante a palestra, o convidado especial Nélio Georgini frisou sobre a importância do respeito e da empatia, que são fundamentais para combater as diversas formas de preconceito. Ao longo do encontro, o palestrante abordou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que equiparou ofensas contra pessoas LGBTQIA+ a injúria racial. Por fim, ele destacou a importância do respeito que todos devem ter com o próximo, por isso o conhecimento é importante. A compreensão é o primeiro passo para poder lidar de maneira adequada com as diversas realidades que se apresentam no dia a dia, como diversidade social, cultural, etária, étnica, religiosa, identidade de gênero, entre outras.