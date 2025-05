Festival América do Sul 2025 registra recorde na coleta de resíduos recicláveis – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Du Bem coletou 80 litros de óleo, preservando 2 milhões de litros de água do rio Paraguai

Latas, plásticos, papéis, vidros, óleo de cozinha. Nada disso desaparece quando vai para o lixo. Se descartados de forma incorreta, esses resíduos contaminam o solo, entopem redes de esgoto, comprometem o tratamento da água e poluem rios e mananciais.

O impacto ambiental é profundo e duradouro, especialmente em uma cidade como Corumbá, situada às margens do rio Paraguai, uma das bacias hidrográficas mais importantes da América do Sul.

Nesse contexto, o descarte inadequado de óleo de cozinha se destaca como um dos principais vilões ambientais. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), apenas um litro de óleo tem potencial para poluir até 25 mil litros de água, um impacto direto e devastador para o Pantanal, suas comunidades ribeirinhas e sua biodiversidade.

Foi com a proposta de transformar esse cenário que a empresa Du Bem, especializada em educação ambiental e reaproveitamento de resíduos, marcou presença no Festival América do Sul 2025, realizado de 15 a 18 de maio. Ao assumir a gestão dos resíduos do evento e promover oficinas abertas ao público, a Du Bem mostrou, na prática, como os resíduos podem se tornar soluções.

Durante os quatro dias do festival, foram recolhidos e encaminhados corretamente 1.500 quilos de resíduos recicláveis, incluindo 657 kg de latinhas de alumínio, 486 kg de vidro, 230 kg de plástico e 127 kg de papel.

Somente com as latinhas, os catadores parceiros obtiveram R$ 3.942,00, fortalecendo a economia circular local. O destaque, no entanto, foi para a coleta de 80 litros de óleo de cozinha usado, volume quatro vezes maior do que o registrado em 2023. Essa quantidade representa a preservação de 2 milhões de litros de água, que deixaram de ser contaminados.

Informação que transforma

Para muitas pessoas que trabalharam no FAS 2025, a ação da Du Bem foi um divisor de águas. A vendedora Ana Carolina, que esteve à frente de uma barraca de salgados no corredor gastronômico do Festival, por exemplo, demonstrou surpresa ao saber do impacto causado pelo óleo e da opção de poder levar seu descarte até o estande da parceira da Du Bem.

“Estou impactada com essa informação! Eu tenho várias garrafas de óleo guardadas em casa e não sabia onde descartar. Achei muito interessante saber que existe esse projeto e que ainda posso levar lá e ganhar sabão em troca, antes que acabe o festival. Melhor ainda!”

Essa devolutiva imediata, o reaproveitamento do óleo para produção de sabão artesanal, reforçou o conceito de ciclo sustentável e despertou a consciência ambiental de quem, muitas vezes, não sabia o que fazer com o resíduo.

A empreendedora Rositelma Vargas, da Barraca do Peixe, também esteve entre os participantes impactados pela proposta. Diferente de Ana Carolina, ela já adota práticas conscientes há anos.

“Desde que comecei a trabalhar com óleo, nunca descartei no meio ambiente. Eu guardo e dou pra quem precisa. Já vi gente jogando na praça, e sempre falo que isso é errado. Fiquei sabendo da ação da Du Bem e levei o que tenho para descartar. Achei ótimo saber que além de ajudar o meio ambiente, posso obter o sabão em troca.”

Educação

Com oficinas de preparo de sabão a partir do óleo de cozinha e ações educativas em seu estande, a Du Bem transformou resíduos em aprendizado durante os quatro dias do Festival América do Sul 2025. As crianças foram protagonistas em atividades lúdicas sobre a separação correta do lixo, enquanto adultos refletiam sobre seus hábitos de consumo e descarte.

A troca de óleo usado por sabão artesanal reforçou o valor do reaproveitamento, mostrando que o que antes era lixo pode voltar como produto útil.

O projeto também contou com a parceria do MS Tampinhas, iniciativa que arrecada tampinhas plásticas e lacres de alumínio e os converte em recursos para a castração e alimentação de animais. As latinhas e outros recicláveis foram encaminhados para empresas locais, fortalecendo a cadeia da reciclagem na própria cidade.

Desafios

Corumbá enfrenta desafios reais quando o assunto é gestão de resíduos. O descarte irregular é visível em vários pontos da cidade, inclusive próximos ao rio. Para a fundadora da Du Bem, Ana Franzoloso, isso reforça a necessidade de presença constante de projetos que unam educação, logística e acolhimento.

“Estamos falando de uma cidade às margens de um rio fundamental para o continente. O mínimo que podemos fazer é cuidar do que jogamos fora. Esse cuidado precisa ser coletivo e cotidiano. A gente está aqui pra construir essa cultura, mesmo que devagar.”

Os resultados do trabalho durante o FAS 2025 comprovam que informação, estrutura e incentivo são capazes de gerar mudança real. Quando a população tem acesso a meios adequados de descarte e entende o impacto de suas ações, o meio ambiente agradece, e toda a cidade colhe os frutos.

Evelise Couto, Ascom FAS 2025

Fotos: Leandro Benites/Ascom FAS 2025

