Curso preparatório para o Encceja tem mil vagas abertas no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) está oferecendo mil vagas em curso preparatório para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. O curso, com carga horária de 48h, é gratuito. As inscrições podem ser feitas no link https://www.ifpbrasilcursos.com.br/encceja até o dia 30 de junho.

Para participar, basta apenas ter se inscrito no INEP para fazer a prova do Encceja, que será realizada no dia 3 de agosto. Na próxima segunda-feira, dia 26/05, começa a primeira turma do curso preparatório. Os interessados podem se inscrever para turmas em dez diferentes pontos da cidade, nos turnos da manhã, tarde ou noite. As aulas serão dadas no Centro, Tijuca, Jacarepaguá, Ilha do Governador, Madureira, Higienópolis, Realengo, Bangu, Santa Cruz e Campo Grande.

– No momento da inscrição, o candidato escolherá o bairro e o horário que deseja fazer o curso. É uma ótima oportunidade para rever todo o conteúdo do Ensino Médio e chegar à prova do INEP bem preparado para obter a tão sonhada certificação -, explica Charbel Zaib, subsecretário de Trabalho e Qualificação da SMTE.

Durante o curso, os alunos farão dois simulados com questões referentes às 14 matérias da grade do Ensino Médio. A ideia é que eles se preparem para ter um bom desempenho na prova do Encceja em agosto.