CultSP Pro abre inscrição para novos cursos em São José

João Paulo Sardinha





*Colaborou o estagiário Gustavo Paiva.

O CultSP Pro, maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural e criativo do Brasil, está com inscrições abertas até 1º de junho para novos cursos em São José dos Campos. São oferecidas 100 vagas em cinco atividades.

Para se inscrever é preciso ser maior de 16 anos, ter concluído o ensino fundamental e entrar no site do CultSP Pro .

Os cursos, oferecidos pela parceria entre Fundação Cultural e o Governo do Estado de São Paulo, abrangem áreas da arte dos games e literatura. Em São José, serão oferecidas aulas de Game Design, Programação de Games, Arte Para Jogos, Autopublicação: Criação e Pensamento e Acompanhamento de Projetos Literários.

“Com cursos pensados para atender às diversas necessidades de artistas, criativos e operadores da cultura em diferentes fases da carreira, o CultSP Pro segue ampliando sua oferta e reforçando o compromisso do Governo de SP com a formação e valorização dos profissionais da cultura. Investimos constantemente em capacitação e oportunidades, com o objetivo de fazer da cultura um motor ainda mais potente de desenvolvimento em todo o estado”, disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O CultSP Pro – Escolas de Profissionais da Cultura é um programa de formação e qualificação do setor cultural e criativo do Brasil. Desde o lançamento, em outubro de 2024, até abril de 2025, o programa já atendeu 22.943 pessoas com cursos, palestras, masterclasses e seminários. Foram 138 cursos realizados, com 3.898 alunos matriculados no período. Em 2024, o Programa atingiu 224 municípios e, no primeiro quadrimestre deste ano, já foram 231.

Cursos em São José

Game Design com Elvis Melo

Descrição: O curso aborda os fundamentos da criação de jogos, incluindo mecânicas, narrativa, dinâmicas e experiência do jogador. Os alunos aprenderão a desenvolver protótipos e a estruturar projetos criativos, explorando diferentes gêneros e plataformas. Indicado para quem deseja atuar na concepção de jogos digitais e analógicos.

Duração: 9 de junho a 28 de outubro (120h)

Horário: Segundas e Terças das 14h às 17h

Vagas: 20

Local: Cephas – R. Tsunessaburo Makiguti, 399 – Floradas de São José

Programação de Games com Arthur Emori

Descrição: Curso focado no desenvolvimento técnico, este curso ensina programação voltada para games, incluindo motores gráficos, lógica de jogo, física e inteligência artificial. Os participantes trabalharão com linguagens e frameworks populares para criar jogos interativos e otimizados, adquirindo habilidades essenciais para a indústria.

Duração: 9 de junho a 28 de outubro (120h)

Horário: Segundas e Terças das 14h às 17h

Vagas: 20

Local: Cephas – R. Tsunessaburo Makiguti, 399 – Floradas de São José

Arte Para Jogos com Bia Bock

Descrição: Curso introdutório aos fundamentos da arte digital para jogos 2D. Aborda desenho, criação de personagens, cenários, UI/UX, pintura digital, animação e integração com Unity. Os alunos desenvolvem projetos colaborativos e um portfólio final, explorando todo o processo de criação visual para jogos digitais, do conceito à aplicação prática em engines.

Duração: 9 de junho a 28 de outubro (120h)

Horário: Segundas e Terças das 14h às 17h

Vagas: 20

Local: Cephas – R. Tsunessaburo Makiguti, 399 – Floradas de São José

Autopublicação: Criação e Pensamento com Bebel Abreu

Descrição: Transforme suas ideias em publicações independentes. O curso abrange todas as etapas da autopublicação, desde o planejamento gráfico e escolha de materiais até técnicas de impressão e estratégias de circulação. Com uma abordagem prática, inclui experimentação com formatos, apresentação de acervos de zines e publicação independente, além de um momento final para compartilhar e discutir os trabalhos produzidos. Ideal para quem deseja dar vida a projetos autorais.

Duração: 28 de junho a 12 de julho (24h)

Horário: Sábado das 9h às 18h

Vagas: 20

Local: Museu Municipal São José dos Campos – Praça Afonso Pena, 29 – Centro

Acompanhamento de Projetos Literários com Isabella Martino

Descrição: Focado em escritores iniciantes ou intermediários, este curso oferece apoio na estruturação de projetos editoriais. Sob a orientação de Isabella Martino, escritora e psicanalista, os participantes receberão feedback especializado, explorarão referências e aprimorarão suas narrativas. O curso visa proporcionar clareza e segurança no processo de escrita, garantindo um desenvolvimento sólido e coerente de obras capazes de serem publicadas por editoras privadas ou incentivos públicos.

Duração: 14 de junho a 12 de julho (40h)

Horário: Sábado das 9h às 18h

Vagas: 20

Local: Museu Municipal São José dos Campos – Praça Afonso Pena, 29 – Centro



