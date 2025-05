Consulta pública on-line quer ouvir população sobre o papel educativo do Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), abriu consulta pública on-line para ouvir a população sobre o papel do Centro de Educação Ambiental (CEA) do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. O formulário com as questões já pode ser acessado no link: https://tinyurl.com/consultapublica-botanico. As respostas serão aceitas até o dia 10 de junho.

A Sema deu início, neste mês de maio, às atividades voltadas para a construção participativa do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do CEA do Jardim Botânico de Sorocaba. Essa consulta pública on-line é mais uma das estratégias para envolver os moradores nesse processo.

De acordo com a Sema, os questionamentos da consulta pública são simples e rápidos de serem respondidos, porém extremamente importantes para auxiliar no planejamento de ações do CEA do Jardim Botânico de forma alinhada com as expectativas da população.

Os CEAs se configuram como polos de articulação de políticas públicas, entre escolas, universidades, organizações sociais e a comunidade, promovendo ações educativas voltadas à sustentabilidade, cidadania e valorização da biodiversidade. Com essa iniciativa, Sorocaba dá um passo significativo rumo à consolidação do espaço público como referência em Educação Ambiental, com o intuito de melhorar a qualidade ambiental da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida da população.

Desde a sua inauguração, em 2014, o Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” desenvolve um programa educativo com visitas monitoradas, oficinas, cursos, eventos, encontros de grupos, como o Clube de Jardinagem, cursos de férias, entre outras atividades. A formalização do CEA fortalecerá esse trabalho, garantindo reconhecimento institucional, acesso a recursos e parcerias, planejamento estratégico e ampliação do impacto socioambiental das ações.

Já o PPP é um documento que definirá a identidade, a missão e os objetivos do CEA e será fundamental para orientar as práticas educativas, estabelecer diretrizes metodológicas e garantir coerência entre as ações desenvolvidas e os princípios da educação ambiental crítica.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].