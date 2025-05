Conselho Tutelar de Sorocaba alerta população sobre golpe envolvendo doação para compra de leite – Agência de Notícias

O Conselho Tutelar de Sorocaba, órgão vinculado à Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), alerta a população sorocabana a respeito de uma “instituição”, via WhatsApp, pedindo doações para a compra de leite para o Conselho Tutelar. Trata-se de uma tentativa de golpe.

A mensagem relata que a “instituição” foi notificada pelo Conselho Tutelar, que estaria precisando de forma emergencial de 300 litros de leite integral. Então, pede a doação de PIX no valor de R$ 7 ou que as pessoas levem a doação no dia do treino de futebol.

O Conselho Tutelar informa que não atua desta forma e que qualquer necessidade de famílias de crianças e adolescentes atendidas pelos conselheiros, a mesma é repassada via Secretaria da Cidadania.

Em casos como esse ou de qualquer dúvida, a orientação é que o morador não realize a doação e entre em contato com o órgão municipal.

O Conselho Tutelar de Sorocaba está localizado na Avenida General Carneiro, 312, na Vila Soares. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3235-1212 ou, após esse horário ou em fim de semana e feriado, para o telefone 125 ou ainda diretamente para a Guarda Civil Municipal (GCM), pelo 153.