Casas do Cidadão Zeladoria Ipanema, Ipiranga e Nogueira Padilha recebem o programa “Câmara Itinerante” – Agência de Notícias

As Casas do Cidadão Zeladoria Ipanema, Ipiranga e Nogueira Padilha, vinculadas à Secretaria da Fazenda (Sefaz), receberão o programa “Câmara Itinerante” aos sábados. A primeira visita será, neste sábado (24), das 8h30 às 12h, na unidade Ipanema, que fica na Avenida Ipanema, 3.439, Jardim Planalto.

O programa da Câmara Municipal de Sorocaba tem como objetivo facilitar o acesso da população à atividade legislativa, estimulando a participação dos munícipes nas decisões do legislativo sorocabano.

Nessas visitas aos bairros, são realizadas reuniões de trabalho com a comunidade para identificar demandas e necessidades locais. Todas as contribuições serão analisadas e consideradas na elaboração do Plano Plurianual, junto com dados obtidos pela Prefeitura de Sorocaba, por meio do portal oficial.

A segunda edição do programa será no dia 14 de junho, às 8h30, na Casa do Cidadão Ipiranga, que fica na Rua Estado de Israel, 424, no Jardim Ipiranga. Já no dia 5 de julho, a Câmara Itinerante estará na Casa do Cidadão Nogueira Padilha, localizada na Avenida Nogueira Padilha, 1421, na Vila Hortência, também a partir das 8h30.