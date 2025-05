AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2025 – REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Por: Rose Campos A Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual, ligada à Secretaria da Cidadania (Secid), realizará, no próximo dia 20 de fevereiro, uma terça-feira, às 19h30, o encontro mensal do GPH (Grupo de Pais de LGBTs), no auditório da Secid, na região central da cidade. Já, o GADS (Grupo de Apoio à Diversidade […]